На Дону пройдет масштабный кинофестиваль Bridge of Arts

Донская земля издавна славится гостеприимством, богатыми традициями и широкой душой местных жителей. Однако сегодня важно не просто иметь богатую историю, придерживаться и культивировать свои обычаи, но и делиться ими с другими народами.

Поэтому в Ростовской области регулярно готовят интересные предложения для туристов. Наряду с традиционными донскими фестивалями "Струны души", "Нет вольнее Дона тихого", "Шолоховская весна", "Содружество" ростовчане развивают такие модные направления туризма, как экологический, сельский, эногастрономический или винный. Также Ростовская область радует туристов и различными тематическими праздниками - "Донская уха", фестиваль "Осада Азова 1641 года", этнографический праздник "Донская лоза".

И конечно, сегодня в связи с решением о создании в регионе кинокластера в Ростовской области идет активная работа в направлении развития киноиндустрии. Дончане готовятся в масштабному событию - III Международному фестивалю мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который пройдет 23-27 августа в Ростове-на-Дону. В программе фестиваля - конкурсные и внеконкурсные показы, фильмы-события фестиваля, ночи короткого метра, программа кино для детей и программа экологического кино совместно с WWF Россия.

Это мероприятие обещает стать грандиозным событием не только для российских деятелей киноиндустрии. Организаторы ставят перед собой задачу создать пространство, на котором участники смогут сделать личный вклад в развитие киноиндустрии, узнать современные тенденции киноконтента. А основная идея предстоящего кинофестиваля - это демонстрация ценности соединения культур Запада и Востока. Ростов-на-Дону ожидает прибытия звезд всероссийского и мирового масштаба: продюсера Роджера Кристиана (Канада), режиссера Милчо Манчевски (Македония - США), актрисы Марии Голубкиной (Россия), продюсеров Ника Пауэлла (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия).

"Bridge of Arts - означает мост искусств. Ростовская область - земля талантливых людей: режиссеров, актеров, деятелей искусств. Важно, чтобы именитые кинодеятели из разных стран делились опытом, общались на донской земле. Донская земля богата талантами, и о них необходимо рассказывать. О них должны знать не только в Ростовской области, а во всей России и в мире. Фестиваль Bridge of Arts, который проходит на донской земле третий год, - это новое движение вперед", - отозвался о предстоящем киносмотре губернатор Ростовской области Василий Голубев.