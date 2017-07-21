Десять фактов про Пентагон, которые вы, вероятней всего, не знали.

Президент США Франклин Рузвельт никогда не планировал использовать здание Пентагона, как штаб-квартиру Министерства обороны. В 1930-ых он заказал строительство другого здания для военного и морского департаментов, но оно быстро стало слишком маленьким для таких масштабов. Тогда-то президент и приказал построить новое здание для размещения 40 000 сотрудников и 10 000 транспортных средств. Сейчас в здании старого военного департамента размещается государственный департамент.

2. Здание Пентагона больше, чем Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Общая офисная площадь Пентагона – 473 805 кв.м., а это почти в два раза больше, чем у Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке.

3. Пентагон построен на «Дне ада».

Пентагон был построен на месте бедного черного квартала под названием «Дно ада». Здесь после Гражданской войны селились бывшие рабы Район считался своеобразным кварталом красных фонарей.

4. Во время Холодной войны Пентагон получил прозвище «Эпицентр».

Задолго до теракта 11 сентября, после которого английским словом Ground Zero стали называть башни-близнецы, так называли Пентагон. Предполагалось, что если ядерная война с СССР все же начнется, первые ракеты ударят по Пентагону.

5. 17.5 миль

Прогулка по Пентагону – сама по себе отличный способ сбросить пару килограмм. Всего в Пентагоне коридоров на 17.5 миль (28 км). Вообще, это здание – настоящий лабиринт. Говорят, генерал Эйзенхауэр как-то раз заблудился, пытаясь найти свой кабинет.

6. Реновации.

С тех пор, как Пентагон открыл свои двери в 1943 году, он пережил только одну реновацию. На нее ушло 17 лет, а завершилась она в 2011 году. К счастью, на нее было потрачено всего 4.5 миллиарда долларов. Неплохо, да?

7. Высота всего в пять этажей.

В Пентагоне всего 5 этажей. Так было задумано, чтобы сохранить сталь для Второй мировой войны, которая во всю использовалась во время строительства здания. Дизайнеры также не хотели портить вид на Капитолий через реку Потомак.

8. Без лифтов.

В Пентагоне нет лифтов. Перемещение между этажами происходит с помощью трапов. Это также было сделано из-за экономии стали во время Второй мировой.

9. Завершен в рекордное время.

Пентагон настолько большой, что трудно поверить, что его строительство можно было завершить быстро. Но это так. Генерал Лесли Р. Гроувс руководил строительством Пентагона и справился со своей задачей всего за 2 года.

10. Множество туалетов.

Сейчас в Пентагоне в два раза больше туалетов, чем нужно. А все потому, что он был построен во времена сегрегации, когда нужны были отдельные уборные для черных и белых сотрудников.