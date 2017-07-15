Какими лайфхаками пользовались на Руси

1. Больше молчи, чем говори - и в душе твоей поселится тишина, а дух будет мирным и спокойным. 2. Стели постель там, где кошка укладывается. 3. Ешь фрукт, которого червяк коснулся. 4. Смело бери грибы, на которые мошкара садится. 5. Сажай дерево там, где крот землю роет. 6. Дом строй на том месте, где змея греется. 7. Колодец копай там, где птицы гнездятся в жару. 8. Ложись и вставай с курами - будешь иметь золотое зерно дня. 9. Ешь больше зеленого - будешь иметь сильные ноги и выносливое сердце, как у зверя. 10. Плавай чаще - будешь себя чувствовать на земле как рыба в воде. 11. Чаще смотри на небо, а не под ноги - и будут твои мысли ясные и легкие. 12. Пей там, где конь пьет. Конь плохой воды не будет пить никогда.