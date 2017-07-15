Как борьба с воробьями спровоцировала голодную смерть тридцати миллионов человек

Мао Цзэдун, будучи у власти на протяжении 9 лет, решил осуществить реформы в сфере сельского хозяйства и промышленности, чтобы «идти в ногу» с Западом. В 1958 году предводитель Китая объявил о начале «войны», направленной на истребление воробьев, которые попали в «черный список», вместе с крысами, мухами и комарами. Если три последних «кандидата» не вызывают удивления, то решение об уничтожении воробьев приводит в изумление.

Почему именно воробьи? А дело вот в чем: было проведено предварительное исследование, результаты которого показали, что 10 воробьев съедают около 45 кг зерна в течение года. Также ученые подсчитали, что, при уничтожении каждого миллиона воробьев, будет сэкономлено столько зерна, сколько было бы достаточно для пропитания 60 000 человек. Получив эти данные, Мао Цзэдун сообщил о начале войны, которая впоследствии была названа Великой воробьиной войной. Он призывал каждого жителя бороться с воробьями, чтобы обеспечить себе «светлое будущее».

Таким образом, всего лишь на протяжении 13 декабря 1958 года было уничтожено 194 432 «врага». А на протяжении всей кампании было истреблено около миллиарда птиц, и, как результат, этот вид практически исчез в Китайской Народной Республике. Однако правитель Китая не учел один любопытный факт: воробьи являются врагами насекомых, в том числе и саранчи, которая, как известно, наносит огромнейший вред урожаю.

Таким образом, истребление практически всех воробьев предоставило свободу действий саранче, которая уничтожила огромное количество урожая. Позже Мао Цзэдун понял, что его решение привело к нарушению гармонии в экосистеме. Около 30 миллионов человек погибло от голода. Он отдал приказ импортировать воробьев с Советского Союза, однако это не помогло, поскольку для адаптации и распространения нужно время. В результате начался период, который ученые называют Великим китайским голодом (1958 – 1961 гг.), за время которого около 30 миллионов человек умерло голодной смертью.