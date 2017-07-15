Сотовых операторов напугали огромными штрафами из-за закона Яровой

Специалисты Института исследования интернета отметили, что новый регламент Европейского союза (ЕС) о защите данных, который вступит в силу с мая 2018 года, повлечет за собой штрафы в размере до €20 млн (или до 4% от годовой глобальной выручки компании) для нарушающих его компаний, в том числе иностранных. А действующий в России закон о хранении данных, принятие которого было инициировано Ириной Яровой и Виктором Озеровым, вступает с этим регламентом в противоречие.

Соответственно, российские сотовые операторы могут столкнуться со штрафами ЕС на указанную сумму. «Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, большой четверке российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 млрд рублей», - пишут «Ведомости » со ссылкой на мнение представителей института.

Дело в том, что «пакет Яровой» не регламентирует правила хранения данных и трафика иностранных граждан, включая резидентов стран Евросоюза. И если российские сотовые компании будут хранить их без согласия самих граждан или передавать правоохранительным органам РФ без судебного решения, новый регламент ЕС будет нарушен.

Кроме того, он обязывает компании, занимающиеся хранением персональных данных, в течение 72 часов сообщать об их утечке, если таковая произошла. В российском законодательстве такой нормы нет. Соответственно, в ЕС ее несоблюдение могут расценить как повод для взыскания.

С другой стороны, как считает партнер консалтингового агентства в области информационной безопасности «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников, регламент Евросоюза должен распространяться только на те российские сотовые компании, которые официально работают на территории стран ЕС. Правда, по словам эксперта, он может затронуть и тех операторов, чьими SIM-картами посетивший Россию абонент-иностранец продолжает пользоваться после отъезда в Европу.

Представители «большой четверки» сотовых операторов России - МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2 - отказались комментировать предположения экспертов, а в МИД, Минкомсвязи и директорате Еврокомиссии по сетям связи, контенту и технологиям на запрос «Ведомостей» не ответили.