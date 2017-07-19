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ВЦИОМ: 60% россиян страдают из-за холодного лета

ВЦИОМ: 60% россиян страдают из-за холодного лета
Общество | 19.07.2017


Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос о том, как они оценивают погодные условия нынешнего лета и их влияние на свое состояние. Выяснилось, что 63% респондентов считают аномально холодный сезон причиной своего плохого самочувствия и подавленного настроения. Большинство из них предсказуемо составляли мужчины в возрасте от 45 лет и женщины.

«Ряд ответов связан с жалобами экономического характера: потеря урожая, прибыли», - говорится в пояснительной записке к отчету об исследовании ВЦИОМа.

Кроме того, социологи спросили россиян о предполагаемых причинах аномальной летней погоды. Оказывается, наши соотечественники считают, что несоответствие климатической норме обусловлено мировыми изменениями климата (глобальным потеплением) и таянием ледников.

Напомним, недавно огромный айсберг - рекордный по габаритам за всю историю наблюдений - откололся от Антарктиды. Ученые предположили, что из-за него уровень мирового океана может незначительно повыситься и в конечном итоге повлиять на процесс глобального изменения климата.

 


Прогнозы погоды — что мешает точности
Источник: NewsInfo

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ВЦИОМ: 60% россиян страдают из-за холодного лета
Больше половины участников опроса признались, что ощущают на себе негативное влияние погодных аномалий за последние месяцы.
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