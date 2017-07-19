Слова Кадырова о геях ужаснули Госдеп

Американское внешнеполитическое ведомство обратилось к российским властям с призывом провести расследование по поводу поступившей из Чечни информации о том, что там подвергаются преследованию представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт на плановом брифинге. По ее словам, Вашингтон в курсе заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о геях и обеспокоен ими.

Госдепартамент США призвал Россию провести расследование информации о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, сообщила в ходе брифинга представитель ведомства. Она также раскритиковала слова Рамзана Кадырова о геях.

«Мы, конечно, в курсе заявлений, которые были сделаны. Комментарии главы Чечни вызывают большое беспокойство и расстраивают нас», - признала Нойерт. Слова Кадырова о геях она назвала «слишком ужасными» - настолько, что не смогла даже их процитировать.

По ее словам, в Госдепе активно обсуждаются вопросы, связанные с обращением с геями в кавказской республике. «Права человека для нас важны», - заверила представитель внешнеполитического ведомства США, подчеркнув, что чеченская проблема муссируется в Вашингтоне «на высоком уровне».

Речь идет о заявлении, которое чеченский лидер сделал на прошлой неделе в интервью американскому телеканалу HBO. Появившиеся в СМИ сообщения о преследовании геев в республике он назвал ерундой, а обвиняющих его в пытках и издевательствах над геями людей - «шайтанами» и «продажными нелюдями».



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Источник: NewsInfo