Трамп собрался отправить в Россию посла-миллиардера

Американский лидер Дональд Трамп выбрал бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России (срок действия полномочий действующего диппредставителя Штатов в России Джона Теффта истекает осенью). Теперь кандидатуру, предложенную президентом США, должен утвердить или отвергнуть Сенат.

«Губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Пока Хантсман возглавляет Атлантический совет - политологический центр, обладающий существенным влиянием в Вашингтоне. Кроме того, предполагаемый посол США в РФ руководит благотворительным фондом по борьбе с онкологическими заболеваниями.

За плечами Хантсмана - внушительный опыт дипломатической работы (он являлся послом США в Китае и Сингапуре). Кроме того, экс-губернатор Юты работал помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Он также выдвигал свою кандидатуру на президентский пост: это было в 2012 году, и Хантсман представлял Республиканскую партию, однако снялся с выборов, поддержав своего однопартийца Митта Ромни. Тогда, что примечательно, политик активно критиковал действующего главу государства Дональда Трампа.

Джон Хантсман женат, он отец семерых детей и миллиардер (состояние экс-губернатора оценивают примерно в 1 млрд долларов), а также мормон.

Источник: NewsInfo