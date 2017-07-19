Минстрой подсчитал сумму долгов россиян за ЖКХ

Общая сумма задолженности по платежам за услуги ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей, сообщил глава министерства строительства Михаил Мень «Российской газете». По его словам, из этой суммы примерно половину - 645 млрд рублей - составляют долги населения.

В основном россияне «очень дисциплинированно» платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства: долги в среднем накопили всего 6% жителей страны (правда, раньше должников было меньше - около 4%).

По словам Меня, среди физических лиц должниками в подавляющем большинстве случаев оказываются «асоциальные категории» граждан или «владельцы инвестиционных квартир». И наоборот, самыми ответственными плательщиками ЖКХ являются отечественные пенсионеры.

Оставшаяся часть долга приходится на посредников и управляющие компании.

«Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы», - заявил министр.



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Источник: NewsInfo