Власти Крыма решили следить за настроением туристов

Крымские власти собираются сформировать рабочую группу, задачей которой будет обеспечение мониторинга настроя отдыхающих по поводу введения курортного сбора, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг - насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов. Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения», - написал чиновник у себя в Facebook.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрит законопроект о «пилотном» (экспериментальном) введении курортного сбора в ряде российских регионов - на Ставрополье, Кубани, Алтае и в Крыму. Предполагается, что взимать новый налог начнут с 1 мая следующего года.

По словам Аксенова, этот закон «очень нужен для Крыма», поскольку курортный сбор «придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктурЫ».

Оказывается, совет министров Крыма внес свои замечания в ходе работы над законом. В частности, это крымские чиновники предложили взимать сбор не посуточно, а единовременно в начале отдыха, поскольку такой вариант оплаты более удобен туристам и принимающей стороне (владельцам отелей и т.п.).

Глава Крыма особо подчеркнул, что пока курортный сбор является только экспериментом на региональном уровне, и оценка ему будет дана по итогам анализа влияния новшества на турпоток. «При необходимости будем вносить коррективы», - заверил Аксенов, добавив, что в «работе над ошибками» обязательно учтут общественное мнение.

Напомним, недавно он возмутился уровнем цен на продукты питания в Крыму, назвав из завышенными в три раза. По словам Аксенова, такая алчность предпринимателей влечет за собой негативные последствия для туристической привлекательности региона в целом.



Крым не справится с наплывом туристов?

Источник: NewsInfo