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Власти Крыма решили следить за настроением туристов

Власти Крыма решили следить за настроением туристов
Страна | 19.07.2017


Крымские власти собираются сформировать рабочую группу, задачей которой будет обеспечение мониторинга настроя отдыхающих по поводу введения курортного сбора, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг - насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов. Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения», - написал чиновник у себя в Facebook.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрит законопроект о «пилотном» (экспериментальном) введении курортного сбора в ряде российских регионов - на Ставрополье, Кубани, Алтае и в Крыму. Предполагается, что взимать новый налог начнут с 1 мая следующего года.

По словам Аксенова, этот закон «очень нужен для Крыма», поскольку курортный сбор «придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктурЫ».

Оказывается, совет министров Крыма внес свои замечания в ходе работы над законом. В частности, это крымские чиновники предложили взимать сбор не посуточно, а единовременно в начале отдыха, поскольку такой вариант оплаты более удобен туристам и принимающей стороне (владельцам отелей и т.п.).

Глава Крыма особо подчеркнул, что пока курортный сбор является только экспериментом на региональном уровне, и оценка ему будет дана по итогам анализа влияния новшества на турпоток. «При необходимости будем вносить коррективы», - заверил Аксенов, добавив, что в «работе над ошибками» обязательно учтут общественное мнение.

Напомним, недавно он возмутился уровнем цен на продукты питания в Крыму, назвав из завышенными в три раза. По словам Аксенова, такая алчность предпринимателей влечет за собой негативные последствия для туристической привлекательности региона в целом.


Крым не справится с наплывом туристов?
Источник: NewsInfo

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Власти Крыма решили следить за настроением туристов
Речь идет о создании рабочей группы для мониторинга мнений о введении курортного сбора за отдых на полуострове.
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