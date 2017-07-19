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Виктору Буту продлили тюремный срок за чайный гриб

Виктору Буту продлили тюремный срок за чайный гриб
Мир | 19.07.2017


Адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США за нелегальную торговлю оружием, сообщил о том, что его клиенту увеличили срок пребывания за решеткой на 40 дней. Причиной наказания стало производство алкоголя, которое заключенный якобы организовал в собственной камере.

На самом деле, как пояснил Алексей Тарасов, никакого спиртного его подзащитный не производил. За алкоголь приняли напиток на основе чайного гриба, который Бут вырастил, чтобы избавиться от проблем с желудком. Он пил его сам, угощал других заключенных и даже надзирателей. Никаких претензий к россиянину не поступало на протяжении нескольких месяцев.

Проблема возникла при внезапной проверке, которую устроила в тюрьме «внешняя» инспекция. Ее представители принесли с собой «какой-то непонятный прибор», в результате показавший наличие спирта в напитке из чайного гриба.

«Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле», - заверил адвокат Виктора Бута.

В итоге россиянин лишился всех послаблений, которые ранее были даны ему за примерное поведение, и получил сорокадневную прибавку к сроку лишения свободы.

Кроме того, в настоящее время проводится разбирательство в связи с интервью, которое Бут по телефону дал корреспонденту телеканала RT. Если его признают виновным, то срок его пребывания за решеткой может увеличиться еще на 54 дня.

 


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Источник: NewsInfo

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