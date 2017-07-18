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Роспотребнадзор проверит спиннеры на безвредность

Роспотребнадзор проверит спиннеры на безвредность
Общество | 18.07.2017


Эксперты Роспотребнадзора и научно-исследовательские организации проверят влияние спиннеров на здоровье подрастающего поколения, сообщается на сайте федеральной службы. Соответствующее решение приняли в связи с растущей популярностью этих игрушек в подростковой и детской среде при наличии больших сомнений по поводу их «агрессивного продвижения» в продаже.

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», - пояснили в Роспотребнадзоре, на сайте которого уже опубликован список рекомендаций для родителей, чьи дети просят купить им спиннер.

Ведомство категорически не советует приобретать спиннеры абы где и уж тем более не с рук, то есть совершать подобные покупки следует только во внушающих доверие местах. Между тем многие в расчете на экономию ищут новомодные игрушки на сайтах-«коммисионках».

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что спиннеры могут быть изготовлены из несертифицированных для детских игрушек и потому вредных материалов, не говоря уже о других недостатках. Поэтому взрослым, прежде чем давать спиннер своему ребенку, нужно оценить игрушку с точки зрения ряда критериев - химический (или любой другой резкий и посторонний) запах, а также повышенный шум, производимый при вращении. Если подобные недостатки выявляются при использовании, спиннер лучше отложить.

Веб-аналитики считают, что пик популярности спиннеров обусловлен «прессингом» социальных сетей и в скором времени ослабнет, после чего и продажи пойдут на спад.

Источник: NewsInfo

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