Почему великий и могучий Рим пал?
Пятнадцать веков назад Рим умер, поваленный варварами, как иссохшее дерево. На его кладбище, среди его осыпавшихся памятников, давно вырос другой город, которой носит то же название. И вот уже который век историки продолжают спорить о том, что же погубило Рим, казавшийся «вечным городом». Рим, чьи «образы гражданской мощи» повергали в трепет величайшие царства античной ойкумены. Рим, чьи беззащитные останки так деловито обобрали вандалы-воры.
Гидам Рима во время экскурсий часто задают вопрос о причинах упадка Римской империи: туристы не могут себе представить, что такая гигантская махина, располагавшая опытом, неограниченными материальными и людскими ресурсами, покорившая самых непокорных, могла рухнуть без основательной причины.
На самом деле есть три основные причины тому :
1)Экономика.
Как странно это ни звучит, но это так. Строй в Риме был рабовладельческий, больше он сохраняться не мог. Ему на смену шел феодализм.
2) Армия.
Почти вся армия Рима состояла из германских наемников, неудивительно, что в решающий момент они просто перешли на сторону врага.
3) Культура.
Пожалуй, это решающий фактор. Римляне хотели только хлеба и зрелищ. От великих воинов ничего не осталось, только толстозадые политики и их рабы.
Источник: NewsInfo