Почему великий и могучий Рим пал?

Пятнадцать веков назад Рим умер, поваленный варварами, как иссохшее дерево. На его кладбище, среди его осыпавшихся памятников, давно вырос другой город, которой носит то же название. И вот уже который век историки продолжают спорить о том, что же погубило Рим, казавшийся «вечным городом». Рим, чьи «образы гражданской мощи» повергали в трепет величайшие царства античной ойкумены. Рим, чьи беззащитные останки так деловито обобрали вандалы-воры. Гидам Рима во время экскурсий часто задают вопрос о причинах упадка Римской империи: туристы не могут себе представить, что такая гигантская махина, располагавшая опытом, неограниченными материальными и людскими ресурсами, покорившая самых непокорных, могла рухнуть без основательной причины.

На самом деле есть три основные причины тому :

1)Экономика.

Как странно это ни звучит, но это так. Строй в Риме был рабовладельческий, больше он сохраняться не мог. Ему на смену шел феодализм.

2) Армия.

Почти вся армия Рима состояла из германских наемников, неудивительно, что в решающий момент они просто перешли на сторону врага.

3) Культура.

Пожалуй, это решающий фактор. Римляне хотели только хлеба и зрелищ. От великих воинов ничего не осталось, только толстозадые политики и их рабы.

Источник: NewsInfo