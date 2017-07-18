Как княгиня Ольга мстила древлянам за мужа
Ольга была женою Великого князя Киевского Игоря Рюриковича. Вот как их знакомство описано в Степенной книге: «Переправляясь через реку на лодке, князь заметил, что перевозчиком была юная девушка, переодетая в мужскую одежду. Игорь тотчас же «разгорелся желанием» и стал приставать к ней, однако получил в ответ достойную отповедь: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание». Позже Игорь послал Олега за полюбившейся девушкой, не желая никакой другой жены.
Ольга родом из-под Пскова. И княгиня, и сам Псков впервые упомянуты в летописях под 903 г. в рассказе о женитьбе Игоря Рюриковича: «Игореви възрастышо, и хожаще по Олзе, и слушаше его, и прививедоша ему жену от Плескова, именемь Ольгу».
Как известно, Игорь был жестоко убит обитавшими в Полесье древлянами за то, что пытался взять с них непомерно большую дань. Произошло это около 945 года. На тот момент наследнику престола Святославу было всего лишь три года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. Дружина ее убитого мужа подчинилась ей, признав Ольгу представителем законного наследника престола.
После смерти возлюбленного супруга княгиня долго и изощренно мстила древлянам. Известны четыре ее расправы с представителями этого племени.
1-я месть состояла в том, что древляне после убийства Игоря прислали к его Ольге сватов звать её замуж за своего князя Маласваты, 20 сватов, прибыли в ладье, которую киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. Сватов-послов закопали живьем вместе с ладьёй.
2-я месть: княгиня Ольга попросила для уважения прислать к ней новых послов из лучших мужей древлян, что и было с охотой исполнено. Посольство из знатных древлян сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней.
3-я месть: княгиня Ольга с небольшой дружиной приехала в земли древлян, чтобы по обычаю справить тризну на могиле мужа. Опоив во время тризны древлян, Ольга велела рубить их. Летопись сообщает о 5 тысячах перебитых древлян.
4-я месть княгини: в 946 году Ольга вышла со своим войском в поход на земли древлян. По Новгородской Первой летописи киевская дружина победила древлян в бою. Ольга прошлась по Древлянской земле, установила дани и налоги, после чего вернулась в Киев. Позже Ольга осадила древлянскую столицу Искоростень. В Повести временных лет сказано, что после безуспешной осады в течение лета княгиня Ольга сожгла город с помощью птиц, к которым велела привязать зажигательные средства. Часть защитников Искоростеня были перебиты, остальные покорились.
Источник: NewsInfo