Как княгиня Ольга мстила древлянам за мужа

Ольга была женою Великого князя Киевского Игоря Рюриковича. Вот как их знакомство описано в Степенной книге: «Переправляясь через реку на лодке, князь заметил, что перевозчиком была юная девушка, переодетая в мужскую одежду. Игорь тотчас же «разгорелся желанием» и стал приставать к ней, однако получил в ответ достойную отповедь: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание». Позже Игорь послал Олега за полюбившейся девушкой, не желая никакой другой жены.

Ольга родом из-под Пскова. И княгиня, и сам Псков впервые упомянуты в летописях под 903 г. в рассказе о женитьбе Игоря Рюриковича: «Игореви възрастышо, и хожаще по Олзе, и слушаше его, и прививедоша ему жену от Плескова, именемь Ольгу».

Как известно, Игорь был жестоко убит обитавшими в Полесье древлянами за то, что пытался взять с них непомерно большую дань. Произошло это около 945 года. На тот момент наследнику престола Святославу было всего лишь три года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. Дружина ее убитого мужа подчинилась ей, признав Ольгу представителем законного наследника престола.

После смерти возлюбленного супруга княгиня долго и изощренно мстила древлянам. Известны четыре ее расправы с представителями этого племени.

1-я месть состояла в том, что древляне после убийства Игоря прислали к его Ольге сватов звать её замуж за своего князя Маласваты, 20 сватов, прибыли в ладье, которую киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. Сватов-послов закопали живьем вместе с ладьёй.