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Американцы сбили беспилотник на испытаниях лазерного оружия

Американцы сбили беспилотник на испытаниях лазерного оружия
Мир | 18.07.2017


Военно-морской флот США приступил к использованию кораблей, оснащенных лазерным оружием. В частности, одно такое судно находится на дежурстве в Персидском заливе. Оно недавно стало «полигоном» для испытаний лазерной пушки, которые проводились в присутствии съемочной группы телеканала CNN.

Военные продемонстрировали журналистам, как с помощью лазера можно сбить БПЛА (в качестве цели использовался реальный учебный беспилотник), и подчеркнули, что эта лазерная пушка - не экспериментальный образец или промежуточная версия для испытаний, а полноценное оружие нового типа, готовое к применению.

В основном лазерные пушки как раз и предназначены для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Пентагон утверждает, что собирается использовать этот вид вооружений в целях противодействия возможным атакам со стороны Ирана, КНР, КНДР и России.

Лазерная пушка «стреляет» фотонами, которые движутся со скоростью света. Фотонный луч находится за пределами оптического диапазона, так что его можно разглядеть только «вооруженным глазом» с помощью специального оборудования. Из-за воздействия лазера цель нагревается до температуры в несколько тысяч градусов и разрушается.

Один выстрел стоит около $1, а сама пушка - примерно $40 миллионов.

Основным преимуществом лазерной пушки военные считают ее быстродействие (стрелять по цели можно сразу при наведении, без упреждения) и низкую энергоемкость (она питается от небольшого генератора).

 


Испытания лазерной пушки ВВС США (репортаж CNN)
Источник: NewsInfo

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