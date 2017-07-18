Россия рассекретила документы об освобождении Польши от фашистов

Российское оборонное ведомство опубликовало на своем официальном сайте рассекреченные документы в рамках проекта «Освобождение Польши. Цена Победы». Речь в них идет о событиях, которые непосредственно связаны с действиями Красной Армии по освобождению польской территории от немецко-фашистской оккупации.

Обнародованные министерством обороны РФ документы уникальны, до сих пор они находились в архивах под грифом «Секретно». Бумаги датируются 1944-1945 годами, а рассекретили их только в нынешнем месяце. Ранее с ними имели возможность ознакомиться только представители крайне узкого круга специалистов.

Среди рассекреченных документов - телеграммы, исторические формуляры, справки, рапорты и боевые донесения, а также докладные записки и многое другое. Они, как подчеркивается в сопроводительной записке Минобороны, раскрывают «истинное отношение оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям».

Так, например, в документах упоминается множество случаев истязания, грабежа и массового уничтожения гитлеровцами поляков. Имеются в архиве и свидетельства о разрушении оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия.

При этом рассекреченные документы содержат упоминания «многочисленных фактов благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений».



«Освобождение Польши» (1945)

Источник: NewsInfo