Крымские власти заподозрили Киев в туристической блокаде

Украина фактически устроила Крыму «новую блокаду, на этот раз туристическую». С таким заявлением выступил в СМИ глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов, объяснив тем самым появившиеся накануне новости о скоплении большого числа автомобилей с украинской стороны крымской границы.

«Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия», - цитирует Смирнова РИА Новости.

Чиновник объясняет: Киев действует таким образом из страха перед тем, что украинцы смогут лично оценить ситуацию в Крыму, которая далека от «навязываемых киевской пропагандой танков на улицах и репрессий».

По словам Смирнова, крымские власти рады видеть у себя украинских туристов, которым наравне с остальными отдыхающими готовы обеспечивать безопасность и комфорт. «Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста», - подчеркнул глава межнационального комитета полуострова.

Как сообщал NewsInfo, накануне вечером стало известно, что с украинской стороны на крымской границе образовались километровые пробки, а пограничники крайне медленно досматривают машины. В частности, среднее время ожидания в очереди перед КПП «Чонгар» достигало 13 часов. Крымские власти заявили, что не располагают информацией о причинах таких колоссальных задержек в работе украинской пограничной службы.

Источник: NewsInfo