ВЦИОМ узнал, чего больше всего боятся россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обновил традиционно составляемую им «карту страхов» населения России: оказалось, что на первых местах в рейтинге тенденций, сильнее всего пугающих наших соотечественников, стоят рост цен на продукты питания и девальвация личных накоплений.

«С начала года на «карте страхов» россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности», - говорится в сопроводительной записке к отчету о социологическом исследовании.

Специалисты ВЦИОМ отметили, что главными пугающими россиян факторами остаются рост цен и международные конфликты, а также их возможные последствия - преимущественно экономические.

В частности, в 2015 году индекс страха перед подорожанием продуктов составлял 8 пунктов, а сейчас (по данным на июнь 2017 года) увеличился до 27 пунктов (вообще он может колебаться в диапазоне от -100 до 100).

Индекс опасений по поводу возможного начала военных конфликтов в начале нынешнего года составлял -12 пунктов, а сейчас достиг 20 пунктов.

Страх пострадать от проблем со здоровьем и столкнуться при этом с трудностями при получении медпомощи вырос с нулевого уровня до 8 пунктов.

Усугубились и переживания россиян по поводу возможного сокращения доходов из-за падения уровня зарплаты или задержек ее выплаты (в начале года этот страх составлял -11 пунктов, а к июню возрос до -3 пунктов).

«Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность, показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику», - прокомментировал итоги исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.



Главные страхи России

Источник: NewsInfo