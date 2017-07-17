Курсы валют: USD 15/07 59.8806 -0.303 EUR 15/07 68.3597 -0.4542 Фондовые индексы: РТС 10:18 1050.90 0.63% ММВБ 10:18 1969.78 0.46%
rss новости   rss статьи   rss все

Над Донбассом засекли военный беспилотник США

Над Донбассом засекли военный беспилотник США
Мир | 17.07.2017


Вдоль линии разграничения в Донбассе накануне, 16 июля, в течение нескольких часов летал стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000, поднявшийся в небо с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В воздушное пространство Украины он вошел над Николаевской областью, после чего устремился в сторону Мариуполя.

СМИ сообщают, что полет БПЛА был разведывательным и проходил на высоте 16,7 тысячи метров, с которой он мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также приграничными районами России.

После выполнения задачи Global Hawk покинул украинское воздушное пространство и пересек ее границу к северу от Молдавии.

Global Hawk - это стратегический разведывательный беспилотник, способный вести патрулирование на протяжении 30 часов и подниматься на высоту до 18 тысяч метров. На вооружении ВВС США БПЛА этой модели состоят с 2004 года, а боевые задачи выполняют с 2006 года. RQ-4A - базовая модификация, именно в этом исполнении беспилотников Global Hawk больше всего у американских военных.

Взлетный вес RQ-4A Global Hawk достигает 15 тонн, полезная нагрузка - до 900 килограммов. Аппарат оснащен системой сенсоров, авиаоникой и располагает богатыми возможностями для передачи собранных данных в центр наземного управления. В частности, на этом БПЛА установлена интегрированная система наблюдения и разведки HISAR - радар, оптический сенсор и инфракрасный датчик, сведения с которых обрабатываются в реальном времени одним процессором.

Это оснащение дает RQ-4A Global Hawk возможность отслеживать наземные подвижные объекты и передавать сведения об их координатах и скорости перемещения в текстовых сообщениях. Кроме того, БПЛА посылает на землю достаточно четкую картинку (1024 x 1024 пкс) в двух режимах - сканирование 10-километровой полосы территории или детальное изображение квадрата площадью 2х2 км.

 

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Над Донбассом засекли военный беспилотник США
Global Hawk с позывным UAVGH000 на протяжении несколько часов собирал разведданные с высоты 16,7 тысячи метров, откуда мог охватить всю территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Татаро-монгольское иго в цифрах
Голод 1921 года: Что для нас сделали шведы
Сорок пять саркастичных и мудрых цитат мастера слова Марка Твена
Метод Шерлока или "Как развить наблюдательность, дедукцию и гибкость мышления"
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru