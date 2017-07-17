Над Донбассом засекли военный беспилотник США

Вдоль линии разграничения в Донбассе накануне, 16 июля, в течение нескольких часов летал стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000, поднявшийся в небо с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В воздушное пространство Украины он вошел над Николаевской областью, после чего устремился в сторону Мариуполя.

СМИ сообщают, что полет БПЛА был разведывательным и проходил на высоте 16,7 тысячи метров, с которой он мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также приграничными районами России.

После выполнения задачи Global Hawk покинул украинское воздушное пространство и пересек ее границу к северу от Молдавии.

Global Hawk - это стратегический разведывательный беспилотник, способный вести патрулирование на протяжении 30 часов и подниматься на высоту до 18 тысяч метров. На вооружении ВВС США БПЛА этой модели состоят с 2004 года, а боевые задачи выполняют с 2006 года. RQ-4A - базовая модификация, именно в этом исполнении беспилотников Global Hawk больше всего у американских военных.

Взлетный вес RQ-4A Global Hawk достигает 15 тонн, полезная нагрузка - до 900 килограммов. Аппарат оснащен системой сенсоров, авиаоникой и располагает богатыми возможностями для передачи собранных данных в центр наземного управления. В частности, на этом БПЛА установлена интегрированная система наблюдения и разведки HISAR - радар, оптический сенсор и инфракрасный датчик, сведения с которых обрабатываются в реальном времени одним процессором.

Это оснащение дает RQ-4A Global Hawk возможность отслеживать наземные подвижные объекты и передавать сведения об их координатах и скорости перемещения в текстовых сообщениях. Кроме того, БПЛА посылает на землю достаточно четкую картинку (1024 x 1024 пкс) в двух режимах - сканирование 10-километровой полосы территории или детальное изображение квадрата площадью 2х2 км.

Источник: NewsInfo