В России утверждены обновленные правила дорожного движения

Поправки в российские правила дорожного движения, разработанные министерством транспорта еще более года назад, утверждены правительственным постановлением №832 от 12 июля. В нем говорится, что целью изменений является повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршрутного транспорта.

Еще одно новшество - официальное закрепление в ПДД такого типа транспортного средства, как «электромобиль» и «гибридный автомобиль» (экологически чистые автомобили на электрической или гибридной тяге). Теперь, когда этот вид машин фигурирует в правилах, его владельцы смогут воспользоваться определенными преференциями. Кроме того, для них появятся специальные знаки с обозначением мест зарядки.

Другая поправка вводит новые дорожные знаки особых предписаний, предназначенные для защиты окружающей среды от вредных выбросов. Это «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и табличка «Экологический класс транспортного средства».

Также в правительственном постановлении уточняются уже фигурирующие в ПДД термины «разделительная полоса» и «островок безопасности». В их определение включено понятие «трамвайные пути», чтобы избежать трудностей при прокладке пешеходного перехода через дорогу с трамвайными путями с использованием островков безопасности, которые включают часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей.

Кроме того, постановление кабмина РФ распространило действие дорожного знака «Остановка запрещена» на маршрутные транспортные средства (за пределами зоны их остановок).

Затронули изменения и велосипедистов. Нынешняя редакция правил дорожного движения запрещает детям младше 14 лет ездить на велосипеде по проезжей части, а сопровождающим их взрослым велосипедистам - по тротуару. Получается, что взрослый и ребенок не могут ехать рядом. В новой редакции им разрешается вместе ехать по тротуару или пешеходной дорожке.



Незнание ПДД не освобождает от ответственности... и травм

Источник: NewsInfo