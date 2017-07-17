Киев опротестовал показ трейлера фильма «Крым» в Минске

Украинское посольство в Минске направило своим белорусским коллегам ноту протеста после показа трейлера российского фильма «Крым» - анонса картины, показ которой вскоре состоится в кинотеатрах республики.

Представитель пресс-службы украинской дипмиссии сообщил, что нота протеста была передана в МИД Белоруссии еще в минувшую пятницу - 14 июля. Однако реакции на нее с белорусской стороны так и не поступило.

Сюжет драматического боевика «Крым», премьера которого состоится в российском кинопрокате 28 сентября нынешнего года, представляет собой любовную историю на фоне событий, происходивших на полуострове в 2014 году и предшествовавших его воссоединению с Россией.

Снял картину режиссер Алексей Пиманов, известный отечественному зрителю по телесериалам «Мужчина в моей голове», «Охота на Берию» и «Александровский сад», а также по фильмам «Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Три дня в Одессе». Он же выступил в роли сценариста и продюсера.

«История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года», - гласит описание фильма «Крым» на сайте «КиноПоиск».



Трейлер фильма «Крым» (2017)

Источник: NewsInfo