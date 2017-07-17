Курсы валют: USD 18/07 59.0657 -0.8149 EUR 18/07 67.6184 -0.7413 Фондовые индексы: РТС 15:18 1038.55 -0.55% ММВБ 15:18 1953.93 -0.34%
rss новости   rss статьи   rss все

Киев опротестовал показ трейлера фильма «Крым» в Минске

Киев опротестовал показ трейлера фильма «Крым» в Минске
Мир | 17.07.2017


Украинское посольство в Минске направило своим белорусским коллегам ноту протеста после показа трейлера российского фильма «Крым» - анонса картины, показ которой вскоре состоится в кинотеатрах республики.

Представитель пресс-службы украинской дипмиссии сообщил, что нота протеста была передана в МИД Белоруссии еще в минувшую пятницу - 14 июля. Однако реакции на нее с белорусской стороны так и не поступило.

Сюжет драматического боевика «Крым», премьера которого состоится в российском кинопрокате 28 сентября нынешнего года, представляет собой любовную историю на фоне событий, происходивших на полуострове в 2014 году и предшествовавших его воссоединению с Россией.

Снял картину режиссер Алексей Пиманов, известный отечественному зрителю по телесериалам «Мужчина в моей голове», «Охота на Берию» и «Александровский сад», а также по фильмам «Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Три дня в Одессе». Он же выступил в роли сценариста и продюсера.

«История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года», - гласит описание фильма «Крым» на сайте «КиноПоиск».

 


Трейлер фильма «Крым» (2017)
Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Киев опротестовал показ трейлера фильма «Крым» в Минске
Украинское посольство уже подготовило и передало белорусским коллегам ноту протеста по соответствующему поводу, хотя премьера картины состоится только в конце сентября.
Десять описаний ада в разных культурах и религиях
Татаро-монгольское иго в цифрах
Голод 1921 года: Что для нас сделали шведы
Сорок пять саркастичных и мудрых цитат мастера слова Марка Твена
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru