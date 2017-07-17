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Пятнадцать отношений к жизни на примере стакана

Общество | 17.07.2017


Пятнадцать отношений к жизни на примере стакана
1. Буддизм: стакана на самом деле нет.

2. Иудаизм: ну почему стакан наполовину пуст только у нас?

3. Православие: стакан наполовину пуст за грехи наши.

4. Католицизм: стакан наполовину пуст только у плохих людей.

5. Ислам: нет стакана кроме стакана.

6. Фрейдизм: в детстве вам недоливали.

7. Реализм: Все верно, это стакан.

8. Стоицизм: да, стакан наполовину пуст — так мне и надо.

9. Коммунизм: каждый имеет право на полный стакан.

10. Социализм: стакан пустой, зато у всех одинаково.

11. Капитализм: продается стакан, недорого.

12. Пофигизм: И че?

13. Скептицизм: А стакан ли это?

14. Конфуцианство: будь также безмятежен, как этот стакан

15. Йоги: ты и есть стакан и его содержимое.

И только физики знают: стакан всегда полон!

Источник: NewsInfo

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