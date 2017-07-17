Пятнадцать отношений к жизни на примере стакана
2. Иудаизм: ну почему стакан наполовину пуст только у нас?
3. Православие: стакан наполовину пуст за грехи наши.
4. Католицизм: стакан наполовину пуст только у плохих людей.
5. Ислам: нет стакана кроме стакана.
6. Фрейдизм: в детстве вам недоливали.
7. Реализм: Все верно, это стакан.
8. Стоицизм: да, стакан наполовину пуст — так мне и надо.
9. Коммунизм: каждый имеет право на полный стакан.
10. Социализм: стакан пустой, зато у всех одинаково.
11. Капитализм: продается стакан, недорого.
12. Пофигизм: И че?
13. Скептицизм: А стакан ли это?
14. Конфуцианство: будь также безмятежен, как этот стакан
15. Йоги: ты и есть стакан и его содержимое.
И только физики знают: стакан всегда полон!