ФАС потребовала отменить роуминг внутри России

Операторы связи так называемой большой четверки (ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл») получили предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Надзорное ведомство потребовало, чтобы в рамках изменения условий тарифных планов пользования мобильной связью для абонентов был отменен роуминг внутри страны.

В тексте предупреждения отмечается, что взимание разной платы за пользование услугами сотовой связи в «домашнем» регионе и в поездках по России противоречит п. 6 ч. 1 ст. 10 федерального закона о защите конкуренции.

Соответственно, «установление и поддержание разных тарифов» в разных регионах («домашнем» и остальных) трактуется ФАС РФ как нарушение российского законодательства со стороны операторов мобильной связи.

«Большая четверка» получила 14-дневный срок на устранение указанного нарушения - то есть на внесение изменений в существующие тарифные планы и уведомление абонентов об этих поправках.

Напомним, ранее на рассмотрение в Государственную думу поступил законопроект о полной отмене услуг роуминга сотовой связи на территории России.

Источник: NewsInfo