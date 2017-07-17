Трое жителей Узбекистана погибли, спасая телефон из туалета

Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила о гибели троих мужчин в Янгикурганском районе Наманганской области. Местная жительница попросила двоих из них достать мобильный телефон, который уронила в выгребную яму расположенного на улице туалета. Третья жертва - врач скорой помощи, пытавшийся спасти наемников.

Мужчины, нанятые женщиной для спасения ее утопленного мобильника, один за другим спустились в выгребную яму и практически сразу же потеряли сознание от отравляющего действия скопившихся там газов.

Хозяйка вызвала скорую, и приехавший по вызову врач тоже спустился в выгребную яму, чтобы оказать пострадавшим медицинскую помощь, но его постигла аналогичная участь.

«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», - говорится в сообщении республиканского МЧС.

Экспертиза установила, что причиной смерти всех троих мужчин стало удушье, вызванное недостатком кислорода во вдыхаемом ими воздухе с высокой степенью концентрации фекальных газов.

По факту гибели трех человек начато расследование, по его итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: NewsInfo