Украина задерживает машины на крымской границе

На границе Херсонской области с Крымом с украинской стороны скопилась очередь из автомобилей, сообщили в крымском Пограничном управлении ФСБ РФ. Среднее время ожидания для каждой машины составляет в среднем 10 часов, в некоторых случаях - 13 часов.

«Визуально наибольшее количество автомобилей отмечается в пункте пропуска «Чонгар» с украинской стороны. Это граница Генического района Херсонской и Джанкойского района Крыма, здесь более 70 автомобилей. Это в основном туристы, которые едут в Крым», - пояснил российский пограничник.

Он уточнил, что украинская сторона не дает никаких объяснений по поводу причин задержек. С крымской стороны никаких проблем с приемом автомобилей и пешеходов нет. «Почему они не пускают в Крым туристов, мы не знаем», - добавил офицер пограничной службы ФСБ.

Источник: NewsInfo