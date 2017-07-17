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Украина задерживает машины на крымской границе

Украина задерживает машины на крымской границе
Мир | 17.07.2017


На границе Херсонской области с Крымом с украинской стороны скопилась очередь из автомобилей, сообщили в крымском Пограничном управлении ФСБ РФ. Среднее время ожидания для каждой машины составляет в среднем 10 часов, в некоторых случаях - 13 часов.

«Визуально наибольшее количество автомобилей отмечается в пункте пропуска «Чонгар» с украинской стороны. Это граница Генического района Херсонской и Джанкойского района Крыма, здесь более 70 автомобилей. Это в основном туристы, которые едут в Крым», - пояснил российский пограничник.

Он уточнил, что украинская сторона не дает никаких объяснений по поводу причин задержек. С крымской стороны никаких проблем с приемом автомобилей и пешеходов нет. «Почему они не пускают в Крым туристов, мы не знаем», - добавил офицер пограничной службы ФСБ. 

Источник: NewsInfo

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Украина задерживает машины на крымской границе
Время ожидания для каждого автомобиля составляет в среднем от 10 до 13 часов, и украинская сторона не объясняет причин задержек.
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