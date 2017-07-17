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В России могут запретить продажу спиртного по выходным

В России могут запретить продажу спиртного по выходным
Страна | 17.07.2017


Российский Минздрав рассматривает возможность включить запрет на продажу алкогольной продукции в выходные дни в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, разработкой которой в настоящее время занимается ведомственный ГНИЦПМ - Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины.

В документе говорится, что действующие сейчас меры сокращения масштабов злоупотребления алкоголем в России недостаточно эффективны. В этой связи и употребляется формулировка об «отсутствии ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении сведения о Стратегии.

Ее проект появился в нынешнем году, в настоящее время подготовлена вторая его редакция. Среди мер, предлагаемых авторами Стратегии, - обязательное размещение на бутылках со спиртными напитками информации о предельно допустимой суточной дозе алкоголя в миллилитрах, запрет на использование электронных сигарет в общественных местах, а также значительные ограничения на рекламу газировки, сладостей и фастфуда.

Пока у регионов РФ есть право самим устанавливать временные рамки, условия и места продажи алкогольных напитков, включая полный запрет. На федеральном уровне обязателен запрет на реализацию спиртного с 23:00 до 08:00. В ряде регионов уже действуют дополнительные ограничения (например, во многих субъектах федерации продажа алкоголя прекращается в 21:00 и начинается в 10:00).

 


Существует ли безвредный алкоголь?
Источник: NewsInfo

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В России могут запретить продажу спиртного по выходным
С такой инициативой выступило министерство здравоохранения: оно предлагает вписать соответствующий запрет в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.
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