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Анекдоты Третьего Рейха

Культура | 16.07.2017


Анекдоты Третьего Рейха
1. Адольф Гитлер решил посетить сумашедший дом в Фридрихсберге. Перед его визитом с пациентами проделали воспитательную работу, а также проинструктировали их относительно того как себя вести и здороваться с фюрером. Прийдя в сумашедший дом, фюрер первоначально был польщён тем как всё хорошо организовано, и как дружно больные приветствуют своего фюрера поднятием руки. Правда он заметил, что некоторые присутствующие не поднимали рук вместе со всеми. Прийдя в замешательство, он спросил их: "Почему же вы не приветствуете меня?!" Они ответили: "Наш фюрер, но мы не сумашедшие, мы - санитары."

2. Что такое парадокс? Это когда австриец с итальянским салютом и в американском костюме становится канцлером Германии.

3. Уинстон Черчилль допрашивает Рудольфа Гесса, после того как последний бежал в Англию:

Черчилль: итак, вы - сумашедший?

Гесс: ну что вы! Я его секретарь.

4. Мечты немецкого солдата: иметь американскую еду, оружие англичан, тёплую одежду русских и итальянцев в качестве врагов.

5. (анекдот времён конца войны) Когда вы видите зелёный самолёт - это американские ВВС, когда вы видите коричневый самолёт - это британские ВВС, когда вы не видите ни одного самолёта - это Люфтваффе.

6. Во время оккупации Голландии Рейхом, немецкие офицеры стали замечать, что голландцы приветствуют друг друга "Хайль Рембрандт!" вместо "Хайль Гитлер!" Когда арестованного голланца допросили с пристрастием почему это он использует приветствие "Хайль Рембрандт!" вместо "Хайль Гитлер!", голландец ответил: "Понимаете, у нас тоже есть великий художник".

7. Шутка 1938 года о Люфтваффе. У англичан столько самолётов, что не видно неба, у французов столько самолётов, что не видно солнца, когда они в воздухе. Но когда Герман Гёринг поднимает в воздух немецкие самолёты - птицам приходиться ходить пешком по земле.

8. Две самые короткие книги в мире: "Вкусные английские блюда" и "Современные победы итальянской армии".

9. Гитлер в машине ехал по дороге где-то в сельской местности. Внезапно на дорогу выскочила свинья и шофёр не успел затормозить: свинья погибла. Гитлер приказал шoфёру разыскать владельцев свиньи и проинформировать их относительно случившегося. Шофёр ушёл. Через 2 часа он вернулся в стельку пьян и с корзиной различных вкусностей. Гитлер спрашивает его: "Что случилось?" Пьяный шофёр ответил: "Мой фюрер, я ничего не помню. Помню только, я зашёл в дом и сказал: Хайль Гитлер! Свинья мертва!".

10. Шутка последних дней войны. Как добраться от Восточного фронта к Западному? Ответ: на трамвае.

Источник: NewsInfo

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