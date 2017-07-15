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Из-за чего Адольф Гитлер ненавидел евреев

След в истории | 15.07.2017


Из-за чего Адольф Гитлер ненавидел евреев
Нечистоплотность и неопрятность. По личным наблюдениям фюрера, евреи не любят мыться. Они делают это очень редко, поэтому легко отличаются от других людей по неприятному запаху.

Моральная грязь. Гитлер посвятил немало времени в изучении деятельности евреев в самых разных сферах жизни. Вывод был сделан ясный: все эти люди замешаны в тех или иных «нечистых» делах. В своей книге фюрер сравнивает неприятную национальность с червями или противными личинками в гнойнике.

Раздвоение личности. Самое странное, что по одному вопросу евреи могли высказывать абсолютно противоположные мысли. Ответ зависел от обстоятельств и находящегося рядом окружения. Подобная двуликость могла вызвать исключительно негативные эмоции. Даже в историческом плане возникало немало отрицательных моментов.

Борьба против Германии. Именно евреи добились того, что нейтральные государства стали участниками антигерманской коалиции. Она была создана еще до мировой войны. Сложно сказать, действительно ли евреи приложили руку к данным событиям. Какую цель они могли бы преследовать таким образом?

Изворотливый и богатый ум. Гитлер вполне обоснованно считал евреев очень умными людьми. Их интеллектуальные свойства вырабатывались на протяжении тысячелетий. Оттачивание навыков политики и торговли впитывалось буквально с молоком матери. Недаром у евреев род передается по женской линии.

Стойкий паразитизм. Для великого фюрера евреи «всегда являлись паразитами на теле других народов». Труд «Моя борьба» хранит в себе замечание, что «еврей несет с собой только смерть народа, за чей счет он живет». Эта национальность не гнушалась ничем, чтоб показать свою слабость перед лицом опасности, а затем пустить нечистоплотные корни в привычном укладе жизни чужого народа.

Марксизм. Гитлер был глубоко уверен, что еврейская трактовка учений марксизма (отрицание в человеке ценности личности) при теоретическом распространении во всем мире привела бы к однозначной гибели всей планеты. Хомо Сапиенс потому и считается высшей ступенью развития природы, что умеет развивать каждую личность в отдельности с оглядкой на благо остальных.

Источник: NewsInfo

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