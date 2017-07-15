За что казнят в Китае?

1) Государственная измена;

2) Сепаратизм;

3) Вооруженные беспорядки и бунты;

4) Переход в стан противника;

5) Шпионаж;

6) Продажа за рубеж путем выкупа, вымогательства, шантажа и других незаконных способов получения секретов и информации государственной важности;

7) Подкуп противником;

8) Преступная халатность повлекшая за собой пожар;

9) Преступная халатность повлекшая за собой наводнение;

10) Преступная халатность повлекшая за собой взрыв;

11) Преступная халатность повлекшая за собой выброс отравляющих веществ;

12) Преступная халатность поставившая под угрозу общественную безопасность;

13) Нанесение вреда транспортным средствам;

14) Нанесение вреда транспортным коммуникациям;

15) Нанесение вреда энергетическому оборудованию;

16) Нанесение вреда огнеопасному или взрывоопасному оборудованию;

17) Захват воздушных судов;

18) Незаконное производство, приобретение и продажа, транспортировка, пересылка по почте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

19) Незаконное приобретение и продажа, транспортировка ядерных материалов;

20) Хищение стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

21) Грабеж стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

22) Производство, реализация отравленных или вредоносных продуктов питания;

23) Производство, реализация поддельных лекарственных препаратов;

24) Контрабанда оружия и боеприпасов;

25) Контрабанда ядерных материалов;

26) Контрабанда поддельных денежных знаков;

27) Контрабанда культурных ценностей;

28) Контрабанда драгоценных металлов;

29) Контрабанда редких видов животных и предметов из них;

30) Контрабанда обычных видов товаров и материальных ценностей;

31) Контрабанда твердых видов отходов;

32) Производство поддельных денежных знаков;

33) Фондовые махинации;

34) Махинации с векселями;

35) Махинации с финансовыми инструментами;

36) Мошенничество с аккредитивами;

37) Выдача мнимых чеков НДС с целью извлечения незаконной прибыли от возврата экспортного НДС, а также неуплаты налогов и пошлин;

38) Печать, продажа поддельных чеков НДС специальной уставленной формы;

39) Умышленное убийство;

40) Умышленное нанесение телесных повреждений;

41) Изнасилование;

42) Изнасилование несовершеннолетних;

43) Захват заложников;

44) Похищение и продажа женщин и детей;

45) Грабеж;

46) Хищение;

47) Передача информации о способе совершения преступления другим лицам, подстрекательство;

48) Вооруженный побег;

49) Организация и помощь в вооруженном побеге;

50) Разграбление древних захоронений и мест, представляющиех археологическую важность;

51) Разграбление окаменелых останков древних людей, а также древней флоры и фауны;

52) Контрабанда, продажа, транспортировка и производства наркотических веществ;

53) Организация притонов и проституции;

54) Принуждение к проституции;

55) Порча военного оборудования, военных сооружений, а также средств военной коммуникации;

56) Умышленная поставка непригодного военного оборудования или строительство непригодных военных сооружений;

57) Расхищение государственных фондов и имущества;

58) Взяточничество;

59) Неподчинение приказу в военное время;

60) Сокрытие или заведомо ложная передача военной информации;

61) Отказ в передаче военных приказов или фальсификация таковых;

62) Сдача в плен;

63) Дезертирство с фронта;

64) Препятствование выполнению военных задач;

65) Дезертирство;

66) Распускание слухов и смуты в военное время;

67) Хищение или грабеж военного оборудования и материальных ресурсов военного использования;

68) Незаконная реализация или передача в пользование третьим лицам военного оборудования;

69) Изувечение, мародерство населения в военное время.

Источник: NewsInfo