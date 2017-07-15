За что казнят в Китае?
2) Сепаратизм;
3) Вооруженные беспорядки и бунты;
4) Переход в стан противника;
5) Шпионаж;
6) Продажа за рубеж путем выкупа, вымогательства, шантажа и других незаконных способов получения секретов и информации государственной важности;
7) Подкуп противником;
8) Преступная халатность повлекшая за собой пожар;
9) Преступная халатность повлекшая за собой наводнение;
10) Преступная халатность повлекшая за собой взрыв;
11) Преступная халатность повлекшая за собой выброс отравляющих веществ;
12) Преступная халатность поставившая под угрозу общественную безопасность;
13) Нанесение вреда транспортным средствам;
14) Нанесение вреда транспортным коммуникациям;
15) Нанесение вреда энергетическому оборудованию;
16) Нанесение вреда огнеопасному или взрывоопасному оборудованию;
17) Захват воздушных судов;
18) Незаконное производство, приобретение и продажа, транспортировка, пересылка по почте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
19) Незаконное приобретение и продажа, транспортировка ядерных материалов;
20) Хищение стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
21) Грабеж стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
22) Производство, реализация отравленных или вредоносных продуктов питания;
23) Производство, реализация поддельных лекарственных препаратов;
24) Контрабанда оружия и боеприпасов;
25) Контрабанда ядерных материалов;
26) Контрабанда поддельных денежных знаков;
27) Контрабанда культурных ценностей;
28) Контрабанда драгоценных металлов;
29) Контрабанда редких видов животных и предметов из них;
30) Контрабанда обычных видов товаров и материальных ценностей;
31) Контрабанда твердых видов отходов;
32) Производство поддельных денежных знаков;
33) Фондовые махинации;
34) Махинации с векселями;
35) Махинации с финансовыми инструментами;
36) Мошенничество с аккредитивами;
37) Выдача мнимых чеков НДС с целью извлечения незаконной прибыли от возврата экспортного НДС, а также неуплаты налогов и пошлин;
38) Печать, продажа поддельных чеков НДС специальной уставленной формы;
39) Умышленное убийство;
40) Умышленное нанесение телесных повреждений;
41) Изнасилование;
42) Изнасилование несовершеннолетних;
43) Захват заложников;
44) Похищение и продажа женщин и детей;
45) Грабеж;
46) Хищение;
47) Передача информации о способе совершения преступления другим лицам, подстрекательство;
48) Вооруженный побег;
49) Организация и помощь в вооруженном побеге;
50) Разграбление древних захоронений и мест, представляющиех археологическую важность;
51) Разграбление окаменелых останков древних людей, а также древней флоры и фауны;
52) Контрабанда, продажа, транспортировка и производства наркотических веществ;
53) Организация притонов и проституции;
54) Принуждение к проституции;
55) Порча военного оборудования, военных сооружений, а также средств военной коммуникации;
56) Умышленная поставка непригодного военного оборудования или строительство непригодных военных сооружений;
57) Расхищение государственных фондов и имущества;
58) Взяточничество;
59) Неподчинение приказу в военное время;
60) Сокрытие или заведомо ложная передача военной информации;
61) Отказ в передаче военных приказов или фальсификация таковых;
62) Сдача в плен;
63) Дезертирство с фронта;
64) Препятствование выполнению военных задач;
65) Дезертирство;
66) Распускание слухов и смуты в военное время;
67) Хищение или грабеж военного оборудования и материальных ресурсов военного использования;
68) Незаконная реализация или передача в пользование третьим лицам военного оборудования;
69) Изувечение, мародерство населения в военное время.