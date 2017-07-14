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Пропавшую в Турции семью россиян задержали на границе с Сирией

Пропавшую в Турции семью россиян задержали на границе с Сирией
Мир | 14.07.2017


Гражданку РФ Светлану Уханову из Саратовской области, двух ее несовершеннолетних детей и гражданского мужа задержали на турецко-сирийской границе при попытке нелегального проникновения в Сирию, передает RT со ссылкой на правоохранительные органы Сирии. Ранее семью россиян считали пропавшей.

Посольство РФ в Турции проверяет информацию о задержании россиян. «Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну», - пояснил исполняющий обязанности пресс-секретаря дипмиссии Александр Лешуков.

В настоящее время Уханова и ее близкие находятся в миграционной тюрьме турецкого города Антакья, куда их доставили сразу после задержания. Местные власти считают, что россияне собирались примкнуть к одной из радикальных группировок, действующих на территории Сирии.

Тревогу по поводу исчезновения россиян поднял бывший муж Светланы Ухановой, который обвинил экс-супругу в вывозе их общей дочери Лизы за границу обманным путем. Мужчина организовал поиски и через некоторое время выяснил, что женщина задержана при попытке попасть из Турции в Сирию по поддельным документам.

Родственники Светланы рассказали журналистам, что в последнее время она приняла ислам, увлеклась радикальными его течениями, заметно изменилась и начала странно себя вести.

 

 


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Источник: NewsInfo

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Пропавшую в Турции семью россиян задержали на границе с Сирией
Светлана Уханова, двое ее детей и гражданский муж пытались нелегально пересечь границу, чтобы присоединиться к радикальным группировкам, утверждают турецкие власти.
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