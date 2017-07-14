Синоптики провозгласили лето в Москве

В российскую столицу пришло настоящее лето - и продержится довольно долго (по меркам нынешнего сезона, до сих пор практически не баловавшего москвичей жарой и солнцем). По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, можно рассчитывать на то, что «нормальный летний режим» продержится в Москве до конца следующей недели.

После затяжных холодов, совершенно не соответствующих представлению о том, какой должна быть «макушка лета», столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки в 27 градусов. Причем самый жаркий день ожидается завтра, 15 июля - как раз в самую середину сезона.

В субботу синоптики прогнозируют в Москве 24-26 градусов тепла, по области - до 27 градусов. В воскресенье в столице ожидается до 25 градусов, а с понедельника станет заметно прохладнее ( около 21-22 градусов).

Директор Гидрометцентра пояснил, что температура воздуха в ближайшие дни будет напрямую зависеть от наличия или отсутствия осадков, но в целом, по словам Вильфанда, окажется «нормальной для наших умеренных широт» (то есть в интервале от 19 до 24 градусов).

Кстати, любители ночных прогулок наконец-то смогут их устраивать без риска что-нибудь застудить: в темное время суток ожидается 17-19 градусов, что после недавних холодов в районе 10 градусов можно считать едва ли не жарой.

Источник: NewsInfo