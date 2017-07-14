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Автор расследования о письмах Клинтон покончил с собой

Автор расследования о письмах Клинтон покончил с собой
Мир | 14.07.2017


В номере отеля Rochester в штате Миннесота (США) было найдено тело 81-летнего Питера Смита - того самого республиканца, который по собственной инициативе проводил независимое расследование истории с перепиской экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (речь идет о 33 тысячах писем, загадочным образом пропавших из ее личного почтового ящика после обвинения в злостном нарушении правил госбезопасности).

Примечательно, что скончался Смит ровно два месяца назад - 14 мая, а сообщения о его суициде появились в СМИ только сейчас. Газета Chicago Tribune пишет, что рядом с телом республиканца была найдена предсмертная записка о плохом состоянии здоровья и истечении срока действия медицинского полиса. В отеле Rochester в основном останавливаются пациенты клиники Mayo, в которую Смит обращался из-за проблем с сердцем.

За день до смерти мужчина опубликовал в соцсетях два сообщения. В одном активист оспаривал справедливость выводов, сделанных американскими спецслужбами по поводу предполагаемого вмешательства российских властей в выборы президента США. Во втором - предположил, что ажиотаж вокруг этого «вмешательства» спадет, как только внимание общественности переключится на внешнеполитические проблемы (то есть скоро).

За пару недель до смерти Смит дал интервью Wall Street Journal, рассказав, что получил от хакеров письма, якобы добытые ими из почты Хиллари Клинтон. Республиканец вышел на след пяти хакерских группировок (включая две якобы российских), которые заявляли об имеющихся в их распоряжении материалах переписки экс-госсекретаря США.

В итоге журнал Wall Street Journal выставил Смита возможным посредником, через которого «российские хакеры» собирались передать компромат на Клинтон бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну.

 

Источник: NewsInfo

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Автор расследования о письмах Клинтон покончил с собой
За день до смерти Питер Смит оспаривал выводы спецслужб США о вмешательстве российских властей в выборы президента в 2016 году.
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