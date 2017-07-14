СМИ: Siemens задумался об уходе из России

На фоне скандала с предполагаемой поставкой газовых турбин в Крым для последующей установки на строящейся Севастопольской ТЭС немецкий концерн Siemens задумался о выходе из российских активов. Речь идет о его участии в компании «Интеравтоматика» (45,7%) и совместном с «Силовыми машинами» предприятии «Сименс технологии газовых турбин».

«Интеравтоматику» Siemens подозревает в непосредственном участии в установке доставленных в Крым турбин, пишет немецкая газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники в концерне. Информагентство Reuters, с подачи которого в СМИ появилась информация о нарушении антироссийских санкций при поставке продукции Siemens на полуостров, утверждает, что «Интеравтоматика» монтирует и вводит в эксплуатацию турбины на крымских электростанциях.

«Внедряемые нами системы основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии», - указано на сайте этой компании, офис которой находится в Москве.

Ранее представитель Siemens заявил, что в настоящее время компания проводит расследование по поводу того, действительно ли поставленные в Крым турбины произведены на ее предприятиях. Российская сторона сообщала, что агрегаты были приобретены на вторичном рынке и впоследствии доработаны на предприятиях «Ростеха» до такой степени, чтобы не подпадать под санкции Запада.

Накануне в СМИ - опять с подачи Reuters - появилась новость о том, что в Крым доставили еще две немецких турбины. Siemens опроверг эту информацию, пояснив, что в компания располагает данными только о двух своих турбинах на полуострове - да и те нуждаются в проверке.

Источник: NewsInfo