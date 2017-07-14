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Депутатов Рады могут заставить молиться перед заседаниями

Депутатов Рады могут заставить молиться перед заседаниями
Мир | 14.07.2017


Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который предусматривает внесение ряда изменений в регламент ее работы. Речь идет о коллективном чтении молитвы «Отче наш» перед началом каждого заседания, сообщила первый вице-спикер Рады Украины Ирина Геращенко в своем Facebook.

Законопроект был зарегистрирован накануне, 13 июля, но на сайте Рады его текст до сих пор не опубликован. «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины (относительно чтения молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний)» - такое название он якобы носит.

Авторами инициативы стали народные депутаты Оксана Билозир, Юрий Соловей (оба - фракция «Блок Петра Порошенко»), Павел Унгурян (фракция «Народный фронт»), Олег Березюк (фракция «Самопомич»), Юрий Мирошниченко, Юрий Павленко (оба - фракция «Оппозиционный блок») и другие.

Геращенко скептически оценила начинание коллег. «Спасибо, что хоть без крестного хода в кулуарах и распевания псалмов. А если серьезно, то для меня, как для верующего человека, молитва - это интимное дело, когда хочется быть наедине со своими мыслями и с Богом, и точно - без «соратников по борьбе» без морализаторствующих фарисеев всех мастей», - написала первый вице-спикер Рады в Facebook.

 

Источник: NewsInfo

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