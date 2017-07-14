Госдума утроила сумму долга для запрета выезда за границу

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон, согласно которому порог задолженности, достаточной для вынесения решения о запрете выезда должника за границу, повышается с нынешних 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Нововведение не коснется тех россиян, у которых накопились долги по алиментам, по возмещению нанесенного здоровью ущерба и вреда в связи со смертью кормильца, по компенсации морального вреда вследствие преступления и взысканию имущественного ущерба (для них останется актуальной планка в 10 тыс. рублей). Дело в том, что в перечисленных случаях получатели платежей, как правило, являются настолько уязвимыми в материальном плане, что даже 10 тысяч рублей для них - сумма значительная.

Однако если должник не заплатил всё полностью по истечении двух месяцев с момента окончания срока для добровольного возврата средств, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вправе снизить планку - вновь до 10 тысяч рублей, как раньше.

Еще одно нововведение - но весьма важное - заключается в том, что теперь судебные приставы обязаны снимать ограничения на выезд должников за границу непосредственно после погашения задолженности (на следующий день).

Обновленный закон вступит в силу с 1 октября нынешнего года.



Людмила Айвар: Долги по алиментам составляют триллионы

Источник: NewsInfo