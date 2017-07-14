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США готовы обменять дипсобственность РФ на сотрудничество

США готовы обменять дипсобственность РФ на сотрудничество
Мир | 14.07.2017


Заместитель помощника президента США заявил, что в Белом доме рассматривают различные варианты возвращения России дипсобственности, арестованной за предполагаемое вмешательство в выборы посредством организации хакерских атак.

Американские власти хотят дать шанс к взаимодействию и сотрудничеству с РФ, поэтому в настоящее время рассматривают вопрос о возможном возвращении российской дипломатической собственности, которая была арестована еще в период президентства Обамы в рамках пакета санкций за предполагаемое вмешательство в выборы главы государства.

Горка пояснил, что Белый дом предположительно готов пойти навстречу Москве в вопросе о снятии ареста с посольской собственности - в обмен на улучшение отношений в плане сотрудничества по ряду вопросов, вызывающих беспокойство у обеих сторон. В пример Горка привел договоренность по мирному урегулированию сирийского конфликта, достигнутую на первой встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами», - пояснил зампомощника президента США.

Ранее российская сторона заявила о готовности принять вынужденные зеркальные меры в связи с арестом своей дипломатической собственности на американской территории - в частности, выдворить из страны около 30 дипломатов США, а также арестовать объекты Госдепа на своей территории.

Несмотря на умеренно оптимистичное заявление Горки, до сих пор вопрос о российской посольской собственности не урегулирован. Сообщалось, что эта тема, возможно, была затронута Трампом и Путиным на их встрече в Гамбурге, но результатов ее обсуждение так и не дало.

 

Источник: NewsInfo

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