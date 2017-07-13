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Захарова обвинила НАТО в «историческом извращении»

Захарова обвинила НАТО в «историческом извращении»
Мир | 13.07.2017


Размещенный пресс-службой НАТО видеоролик о прибалтийских «лесных братьях», которые во время Великой Отечественной войны и в последующие годы сражались против советского режима, спровоцировал волну критических отзывов с российской стороны. Так, в своем Facebook видео прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинившая Североатлантический альянс в «историческом извращении».

«Эта организация («лесные братья»), созданная на основе фашистских недобитков, совершила более 3 тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей. А кто стоял за «лесными братьями» вплоть до середины 50-х? Правильно - западные спецслужбы. Об этом собраны тома документов. И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было», - возмутилась Захарова.

Она обратилась к ученым-историкам и участникам военно-исторических обществ антифашистам, журналистам и политологам с призывом реагировать на подобные проявления «исторического извращения».

Захарова напомнила, как некоторое время назад мировые СМИ активно обсуждали «танцы на тему Холокоста» (имеется в виду тематический танцевальный номер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и ее партнера по телепроекту «Ледниковый период» Андрея Бурковского).

«Очень надеюсь, что эти же люди, которым, по их словам, небезразлично бережное отношение к трагическим страницам истории, дадут оценку натовской отвратительной акции», - написала в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее ролик НАТО о «лесных братьях» жестко прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. «Псы войны решили сбросить козьи морды?» - задался он вопросом, припомнив, что в бытность постоянным представителем России при НАТО он не замечал подобной «наглости» со стороны альянса. 

Источник: NewsInfo

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