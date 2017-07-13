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Трамп вспомнил о своей «жесткости» на встрече с Путиным

Трамп вспомнил о своей «жесткости» на встрече с Путиным
Мир | 13.07.2017


Американский лидер поведал через Twitter очередную подробность своей первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге в минувшую пятницу. На сей раз Дональд Трамп решил сообщить, что вел себя с российским коллегой «очень жестко».

При этом глава Белого дома подчеркнул, что его отношения с Путиным крайне важны и «могут спасти многие жизни, например, благодаря перемирию» (в Сирии).

Дональд Трамп считает, что со времени своего прихода к власти принял ряд мер, которые наверняка не понравились Кремлю. «Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили $56 млрд на военное оборудование по сравнению с прошлогодним бюджетом», - написал президент США в твиттере.

Вопрос об отношении к нему российского лидера, оказывается, важен для Трампа, но, рассуждая логически, политик сделал вывод, что в данном случае вряд ли может рассчитывать на поддержку. «Я хотел бы спросить Путина, действительно ли он поддерживал меня (в ходе избирательной кампании), - признался президент США и тут же заявил: Посмотрите, что я сделал. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?»

Напомним, основной темой первой личной встречи российского и американского лидера стало урегулирование сирийского конфликта, и в этом вопросе им удалось достичь взаимопонимания. Также был затронут вопрос кибербезопасности, поскольку Вашингтон продолжает обвинять Москву в причастности к хакерским атакам на избирательную систему США в ходе президентских выборов. Трамп, по его собственному признанию, несколько раз «настойчиво» спрашивал своего собеседника, имеет ли Кремль отношение к кибервзломам сайтов Демократической партии и других ресурсов, связанных с выборами. Путин в ответ требовал представить доказательства в подкрепление обвинений, выдвигаемых США.

Впоследствии появилась новость о том, что президенты якобы условились создать совместную рабочую группу по обеспечению информационной безопасности, но Трамп в своем твиттере опроверг это сообщение, заявив, что разговор на эту тему действительно имел место, однако никаких решений принято не было.

 

Источник: NewsInfo

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