Полиция Абхазии задержала подозреваемых в убийстве туриста из РФ

В Абхазии задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова, который вместе с женой, детьми и семьей друзей подвергся нападению грабителей на берегу реки Аапста в Гудаутском районе.

Признаваться в содеянном задержанные отказываются, но полицейские располагают показаниями свидетелей о том, что один из грабителей в момент нападения был без обуви, а при осмотре места преступления эксперты обнаружили отпечаток босой ступни. По этому следу правоохранители собираются установить причастность подозреваемых к ограблению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве республики.

Кроме того, следователи рассчитывают на свидетельство супруги убитого российского туриста Натальи Кабановой: ей дадут послушать запись голосов задержанных в надежде, что она сможет их опознать.

Картина происшествия, восстановленная абхазской полицией, выглядит следующим образом: двое вооруженных ножами и автоматами мужчин в масках напали на возвращавшихся с рыбалки туристов из Москвы - Кабановых (Андрея и Наталью с двумя детьми) и Чижиковых (Николая и Наталью с двумя детьми).

Грабители вышли к отдыхающим из леса и потребовали денег. Кабанов бросился на них, чтобы защитить своих близких и друзей, после чего один из злоумышленников ударил его ножом в грудь.

Смертельно ранив россиянина, нападавшие, угрожая остальным туристам автоматами, потребовали отдать им все ценные вещи и наличные. Николай Чижиков сказал грабителям, что может снять деньги с пластиковой карты, и его отправили к ближайшему автомату, а детей и женщин оставили в качестве заложников, уведя в расположенный рядом лес.

Раненый Андрей Кабанов все это время лежал на берегу, истекая кровью, и звал на помощь. Его крики услышал местный житель, который отвез россиянина в больницу. Спасти туриста врачи не смогли, он скончался от полученного ранения, но перед смертью успел рассказать полиции о случившемся. После этого место происшествия было оцеплено, грабители бросили заложников и скрылись.

Источник: NewsInfo