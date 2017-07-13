СМИ: Украина и ЕС не смогли подвести итоги своего саммита

Состоявшийся в Киеве саммит Украина - ЕС завершится не по протоколу: стороны не смогли прийти к единому мнению по поводу итогового заявления, которое должны были подписать.

Камнем преткновения стали предложенные украинской стороной формулировки о том, что Европейский союз «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор» (это цитата из преамбулы Соглашения об ассоциации страны с ЕС).

Представители Евросоюза на саммите отказались включить указанную фразу в текст итогового заявления.

В результате после встречи президента Украины Петра Порошенко, председателя Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера было объявлено, что саммит завершится без предусмотренного протоколом подписания заявления.

Порошенко сделал на полях саммита несколько громких заявлений. В частности, он пообещал провести следующие мероприятия из этой серии в Крыму и Донбассе.

Кроме того, президент Украины провозгласил свою страну мировым рекордсменом по проведению «всеобъемлющих реформ» в условиях «продолжительной внешней агрессии».

Напомним, соглашение о евроассоциации Украины было утверждено Советом Европейского союза 11 июля. Принципиальное решение по этому поводу приняли еще несколько лет назад, но для вступления документа в силу было необходимо дождаться его ратификации всеми странами-членами ЕС. Последними соглашение ратифицировали Нидерланды, это произошло в середине июня нынешнего года. Теоретически у всех стран Евросоюза есть право передумать, и тогда евроассоциация Украины будет аннулирована.

Между тем Порошенко уже назвал ее «поражением Кремля», который, по его словам, всячески пытался противодействовать сближению Киева с Брюсселем и ради достижения своей цели даже устроил «военную агрессию» в Донбассе.

Источник: NewsInfo