Курсы валют: USD 13/07 60.6227 -0.117 EUR 13/07 69.4494 0.2487 Фондовые индексы: РТС 14:17 1024.97 -0.07% ММВБ 14:18 1954.66 0.01%
rss новости   rss статьи   rss все

Siemens назвал спекуляцией новость о четырех его турбинах в Крыму

Siemens назвал спекуляцией новость о четырех его турбинах в Крыму
Мир | 13.07.2017


Появившееся сегодня в СМИ сообщение о том, что в Крым доставлены еще две газотурбинные установки производства немецкого концерна Siemens, является спекуляцией. Такое заявление от имени руководства компании сделал ее представитель Вольфрам Трост. «Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз: мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины», - заверил он.

Сообщение, о котором идет речь, появилось в интернете с подачи информационного агентства Reuters (именно оно в предыдущий раз сообщило о доставке двух турбин Siemens для строительства Севастопольской ТЭС в обход антироссийских санкций). Источник сведений снова не назван, причем на этот раз Reuters признает, что они могут быть неточными. По всей видимости, информацию агентству передает кто-то из севастопольского порта, основываясь на увиденном в ходе разгрузки судов.

Первые сообщения о том, что в Крым доставлены газовые турбины производства Siemens, которые запрещено использовать на территории полуострова из-за санкций Запада против РФ, появились в СМИ 5 июля. Тогда немецкий концерн заявил о намерении разобраться в ситуации и впоследствии обратился в суд с исковым заявлением против своего партнера, которого обвинил в нарушении условий соглашения. Кроме того, к выяснению обстоятельств поставки подключились власти Германии и Европейская комиссия.

При этом в Siemens признали, что не располагают доказательствами собственности на поставленные в Крым турбины. Российская сторона пояснила, что агрегаты были закуплены на вторичном рынке, а затем модифицированы на предприятии госкорпорации «Ростех», поэтому уже не могут считаться изделиями, подпадающими под действие санкций.

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Полиция Абхазии задержала подозреваемых в убийстве туриста из РФ
Задержанные отказываются признать свою вину, но у правоохранительных органов есть соображения по поводу того, как ее доказать.
Десять самых распространённых версий грядущего конца Света
Председатель ОНК Москвы предложил создать орган надзора за судьями
"Боксерское восстание" в Китае
Мнение: Диалог Трампа с Путиным – между боксом и шахматами
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru