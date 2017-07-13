Siemens назвал спекуляцией новость о четырех его турбинах в Крыму

Появившееся сегодня в СМИ сообщение о том, что в Крым доставлены еще две газотурбинные установки производства немецкого концерна Siemens, является спекуляцией. Такое заявление от имени руководства компании сделал ее представитель Вольфрам Трост. «Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз: мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины», - заверил он.

Сообщение, о котором идет речь, появилось в интернете с подачи информационного агентства Reuters (именно оно в предыдущий раз сообщило о доставке двух турбин Siemens для строительства Севастопольской ТЭС в обход антироссийских санкций). Источник сведений снова не назван, причем на этот раз Reuters признает, что они могут быть неточными. По всей видимости, информацию агентству передает кто-то из севастопольского порта, основываясь на увиденном в ходе разгрузки судов.

Первые сообщения о том, что в Крым доставлены газовые турбины производства Siemens, которые запрещено использовать на территории полуострова из-за санкций Запада против РФ, появились в СМИ 5 июля. Тогда немецкий концерн заявил о намерении разобраться в ситуации и впоследствии обратился в суд с исковым заявлением против своего партнера, которого обвинил в нарушении условий соглашения. Кроме того, к выяснению обстоятельств поставки подключились власти Германии и Европейская комиссия.

При этом в Siemens признали, что не располагают доказательствами собственности на поставленные в Крым турбины. Российская сторона пояснила, что агрегаты были закуплены на вторичном рынке, а затем модифицированы на предприятии госкорпорации «Ростех», поэтому уже не могут считаться изделиями, подпадающими под действие санкций.

Источник: NewsInfo