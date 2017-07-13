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Демократы придумали свой вариант санкций против РФ

Демократы придумали свой вариант санкций против РФ
Мир | 13.07.2017


Альтернативный законопроект о введении новых санкций против России в скором времени представят Палате представителей Конгресса США демократы, составляющие там меньшинство, но активно противостоящие своим политическим противникам-республиканцам.

Документ подготовлен по инициативе лидера фракции демократов в палате Нэнси Пелоси, ее заместителя Стени Хойера и зампреда комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела.

Эксперты отмечают, что по содержанию проект не слишком отличается от того, который ранее уже был принят Сенатом. Инициатива Демократической партии - вопрос скорее стратегический, ведь республиканцы погрязли в разногласиях, пока формулировали ответ на якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы.

Таким образом, собираясь внести на рассмотрение Палаты представителей условно новый вариант санкционного законопроекта, демократы рассчитывают оказать давление на своих конкурентов.

Предыдущий вариант временно пал жертвой бюрократии: по американскому законодательству, все инициативы, имеющие отношение к бюджетным доходам, должны сначала получить «добро» от Палаты представителей - и только после этого поступить на рассмотрение в Сенат. В случае же с законопроектом о расширении антироссийских санкций все получилось наоборот: сначала сенаторы внесли в документ ряд поправок, а демократы  в нижней палате Конгресса их раскритиковали.

Теперь, если Палата представителей примет новый законопроект, предложенный демократами, сенаторы будут вынуждены его рассмотреть. Попутно Демократическая партия постоянно критикует республиканцев за неспособность оперативно решить все спорные вопросы по уже утвержденному Сенатом варианту законопроекта.

Напомним, этот документ вызвал нарекания и в Белом доме. Несмотря на поддержку принципиальных положений, касающихся расширения санкций против РФ по итогам хакерских атак, администрация Дональда Трампа выступила категорически против предусмотренного законопроектом ущемления его президентских полномочий: его собираются лишить права единоличного принятия решения об отмене санкций.

 


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Источник: NewsInfo

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