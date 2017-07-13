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Два зуба москвички обойдутся McDonald's в 300 тыс. рублей

Два зуба москвички обойдутся McDonald s в 300 тыс. рублей
Общество | 13.07.2017


Москвичка Оксана Чернявская добилась частичного удовлетворения ее требований к сети ресторанов McDonald's, в одном из заведений которых она поскользнулась на мокром полу и, упав, потеряла два зуба.

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с «Макдональдса» 300 тысяч рублей компенсации. «Иск удовлетворить частично», - заявила судья по итогам заседания.

В исковом заявлении москвички уточняется, что инцидент, ставший поводом для обращения в суд, произошел в минувшем году. Женщина вынуждена была обратиться к стоматологам, чтобы восстановить выбитые при падении зубы. От McDonald's она требовала возмещения затрат на эти медицинские услуги  (около 250 тысяч рублей) и компенсацию морального вреда (900 тысяч рублей).

Источник: NewsInfo

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