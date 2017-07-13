Проект Максима Блажко "Нескучный HOME & SPA" получил одобрение банков

У тех, кто желает приобрести жилую недвижимость премиального класса посредством ипотечного кредитования, появился ещё один объект, в котором можно выбрать квартиру. Особенно привлекательным он будет для любителей авангарда. И, несомненно, для тех, кто привык придерживаться ритма большого города. Таковым стал нашумевший проект, принимающий участие в международном конкурсе в сфере недвижимости и созданный настоящими профессионалами - «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA».

Ипотечное кредитование в данном жилом комплексе стало возможным благодаря получению аккредитации от семи крупных российских банков. Таким образом, у того, кто будет приобретать жилое помещение в ипотеку, есть возможность выбрать наиболее выгодные для себя условия. Столь высокий уровень одобрения поданных девелоперами строения заявок показывает уровень доверия к компании GORN Development.

В число банковских организаций, одобривших аккредитацию, входят: ВТБ24, «ГЛОБЭКС», «СМП Банк», БИНБАНК, «Зенит», «Новикомбанк». Для получения ипотечного кредита под ставку в 10 процентов годовых в «ВТБ-Банк Москвы» покупатели квартир должны выполнить следующее условие: внести первоначальный взнос по ипотеке в размере минимум двадцати процентов от стоимости квартиры.

Выплату всей суммы можно производить на протяжении тридцати лет, а максимально возможный предел денежных средств, которые могут быть выданы банком - шестьдесят миллионов рублей. Существует также возможность ипотечного кредитования по двум документам. Но не стоит говорить только о кредитовании в ВТБ-24 - ведь можно выбрать и другую программу.

Максим Блажко, генеральный директор GORN Development отмечает, что на этом возможности приобретения жилья в премиальном комплексе не остановятся - ведутся переговоры и с другими банковскими организациями столицы. Столь обширные контакты с банками обусловлены желанием девелопера обеспечить людей максимальными возможностями для приобретения жилых помещений в комплексе. Присоединение же крупных партнеров к сопровождению проекта только подтверждает надежность и высокое качество исполнения проекта.

Итак, если вы любите авангард, вам нравится территориальное расположение здания и не хотите ждать долго того момента, когда соберете нужную сумму самостоятельно, ведь к тому времени все квартиры в комплексе могут быть уже распроданы, то использование ипотечного кредитования станет отличным решением.

Источник: NewsInfo