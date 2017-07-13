Курсы валют: USD 14/07 60.1836 -0.4391 EUR 14/07 68.8139 -0.6355 Фондовые индексы: РТС 17:17 1025.46 -0.02% ММВБ 17:18 1956.16 0.09%
rss новости   rss статьи   rss все

Проект Максима Блажко "Нескучный HOME & SPA" получил одобрение банков

Общество | 13.07.2017


Проект Максима Блажко

У тех, кто желает приобрести жилую недвижимость премиального класса посредством ипотечного кредитования, появился ещё один объект, в котором можно выбрать квартиру. Особенно привлекательным он будет для любителей авангарда. И, несомненно, для тех, кто привык придерживаться ритма большого города. Таковым стал нашумевший проект, принимающий участие в международном конкурсе в сфере недвижимости и созданный настоящими профессионалами - «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA».

Ипотечное кредитование в данном жилом комплексе стало возможным благодаря получению аккредитации от семи крупных российских банков. Таким образом, у того, кто будет приобретать жилое помещение в ипотеку, есть возможность выбрать наиболее выгодные для себя условия. Столь высокий уровень одобрения поданных девелоперами строения заявок показывает уровень доверия к компании GORN Development.

В число банковских организаций, одобривших аккредитацию, входят: ВТБ24, «ГЛОБЭКС», «СМП Банк», БИНБАНК, «Зенит», «Новикомбанк». Для получения ипотечного кредита под ставку в 10 процентов годовых в «ВТБ-Банк Москвы» покупатели квартир должны выполнить следующее условие: внести первоначальный взнос по ипотеке в размере минимум двадцати процентов от стоимости квартиры.

Выплату всей суммы можно производить на протяжении тридцати лет, а максимально возможный предел денежных средств, которые могут быть выданы банком - шестьдесят миллионов рублей. Существует также возможность ипотечного кредитования по двум документам. Но не стоит говорить только о кредитовании в ВТБ-24 - ведь можно выбрать и другую программу.

Максим Блажко, генеральный директор GORN Development отмечает, что на этом возможности приобретения жилья в премиальном комплексе не остановятся - ведутся переговоры и с другими банковскими организациями столицы. Столь обширные контакты с банками обусловлены желанием девелопера обеспечить людей максимальными возможностями для приобретения жилых помещений в комплексе. Присоединение же крупных партнеров к сопровождению проекта только подтверждает надежность и высокое качество исполнения проекта.

Итак, если вы любите авангард, вам нравится территориальное расположение здания и не хотите ждать долго того момента, когда соберете нужную сумму самостоятельно, ведь к тому времени все квартиры в комплексе могут быть уже распроданы, то использование ипотечного кредитования станет отличным решением.

 

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
СМИ: Украина и ЕС не смогли подвести итоги своего саммита
В завершении мероприятия предполагалось подписать итоговое заявление, однако стороны так и не смогли согласовать его текст: Евросоюз отказался включить в документ формулировки, на которых настаивал Киев.
Десять самых распространённых версий грядущего конца Света
Председатель ОНК Москвы предложил создать орган надзора за судьями
"Боксерское восстание" в Китае
Мнение: Диалог Трампа с Путиным – между боксом и шахматами
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru