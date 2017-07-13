Десять знаменитостей, которые ушли от нас в прошлом году

Алан Рикман (1946–2016)

Этот талантливейший английский актер прожил достаточно долгую и интересную жизнь. Наш любимый профессор Снейп из «Гарри Поттера» в последние годы жизни страдал раком поджелудочной железы, который и стал причиной его смерти.

Дэвид Боуи (1947–2016)

Последние полтора года своей жизни легендарный музыкант боролся с раком печени, и недуг его таки сломил... Боуи не афишировал свою болезнь, работая в последние месяцы своей жизни над записью 27-го альбома, который вышел за два дня до его смерти

Наталья Крачковская (1938–2016)

Крачковская — великая актриса, в которую мы влюбились благодаря фильмам «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Будьте моим мужем», «Не может быть!» и «Покровские ворота». Женщину сломил инфаркт миокарда, и она скончалась в больнице из-за большого количества сопутствующих заболеваний.

Принс (1958–2016)

В возрасте 57 лет скончался легендарный певец Принс Роджерс Нельсон, известный как Принс. Долгое время полиция не могла установить причину смерти певца, пока экспертиза не показала, что Принс умер из-за передозировки сильнодействующего опиоидного обезболивающего — фентанила, который в десятки раз сильнее морфина.

Олег Попов (1930–2016)

Всеми любимый «солнечный клоун» всю жизнь до самого последнего дня провел на сцене. В возрасте 87 лет он отправился на гастроли со своим новым шоу «Пусть всегда будет солнце!», но успел дать всего два представления из запланированных пятнадцати. Он скончался в гостинице ростовского цирка. Достойная смерть, ничего не скажешь!

Фидель Кастро (1926–2016)

Знаменитый кубинский революционер Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет по причине тяжелого заболевания кишечника.

Владимир Зельдин (1915–2016)

Это был действительно выдающийся человек! Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени и Премии Правительства Российской Федерации, Владимир Зельдин был старейшим действующим актером планеты. До последнего находясь в процессе творчества, он умер в возрасте 101 год. Выше всяких похвал!

Алексей Жарков (1948–2016)

На 69-м году жизни не стало и талантливейшего советского и российского актера. Здоровье Жаркова, исполнившего более 130 ролей в кино, подорвал первый инсульт, который он пережил 4 года назад. Второй ему пережить не удалось...

Харпер Ли (1926–2016)

Американская писательница, автор знаменитого романа «Убить пересмешника», скончалась на 90-м году жизни. В личной жизни женщине не везло, она ни разу не была замужем и не имела детей. Однако со смертью писательнице повезло больше: она умерла во сне.

Михай Месарош (1939–2016)

Даже если ты не знаешь этого актера, то знаменитого Альфа из одноименного сериала ты знаешь точно. В последние годы своей жизни актер страдал многочисленными проблемами со здоровьем, так как он перенёс инсульт восемь лет назад. В возрасте 76 лет он покинул наш мир.

Источник: NewsInfo