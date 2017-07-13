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Проект воссоздания мамонтов

Наука | 13.07.2017


Проект воссоздания мамонтов

Идея возвращения мамонта из небытия появилась не в 2015 году, но именно в последние 12 месяцев она перешла из разряда бесплодных теоретизирований в разряд перспективных научных исследований. Проанализировав сохранившиеся в вечной мерзлоте ткани мамонтов, ученые не просто заявили о готовности их клонировать, но и назвали вполне конкретные сроки — семь лет.

Скептики, конечно, немедленно вспомнят все спекуляции и откровенные мошенничества, накопившиеся вокруг воскрешения мамонтов и клонирования как такового за последние годы. Но сейчас вернуть к жизни мохнатых северных слонов обещает не сомнительного вида исследователь из заштатного азиатского университетика, а вполне респектабельный гарвардский профессор, автор уникального и широко применяемого метода генной инженерии Джордж Черч. В своей лаборатории Черч доработал механизм Crispr/Cas9, защищающий бактерии от вирусных атак, и теперь с его помощью имеет возможность не только переписывать дефектную ДНК, заменяя поврежденные гены здоровыми, но и вставлять нужные гены в нужные места — так, как люди делают это со словами в текстовом редакторе.

Основой для возвращения мамонта Черч выбрал геном современного азиатского слона, который, по словам ученого, приходится мамонтам настолько близким родственником, что вполне мог бы производить от них жизнеспособное потомство. С помощью Crispr Черч собирается вставить в нужные места слоновьей ДНК гены, отвечающие за мохнатую теплую шерсть и выработку подкожного жира, получив таким образом слоново-мамонтовый гибрид.

Затем стада генномодифицированных слономамонтов отправятся в тайгу и тундру Сибири и Канады, чтобы вернуть исчезнувший тысячи лет назад ландшафт тундростепи, защищающий вечную мерзлоту и предохраняющий Землю от климатических изменений. На Ляховских островах в Северном Ледовитом океане были найдены ткани мамонта, потенциально пригодные для клонирования. И хотя эти материалы собирались для российско-корейского проекта «Возрождение мамонта», возможно, Черч сможет получить часть для своей лаборатории.

Источник: NewsInfo

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