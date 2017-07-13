Forbes признал Татьяну Соломатину богатейшей чиновницей России

Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных российских чиновниц, основываясь на декларациях о доходах женщин-служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны за 2016 год.

Суммарный доход всех представительниц слабого пола во власти достиг почти 220 млн рублей, и самый весомый вклад внесла член думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в минувшем году задекларировала 56,2 млн рублей дохода, а годом ранее - 26,5 млн рублей. Супруг Соломатиной, как указано в декларации за 2016 год, заработал приблизительно 4 млн рублей. Forbes отправил лидеру своего рейтинга запрос об источниках ее доходов, и та в ответ напомнила, что с осени 2016 года является депутатом Государственной думы и получает соответствующую заработную плату.

На втором месте в списке богатейших чиновниц России оказалась мать телеведущей и светской львицы Ксении Собчак - Людмила Нарусова, которая в настоящее время является членом Совета Федерации. В ее декларации о доходах за прошлый год указана сумма в 28,7 млн рублей, а в списке собственности - два участка земли площадью свыше 3 000 м², жилой дом на 363 м², три квартиры, автомобиль и доли в двух нежилых помещениях.

Третье место в рейтинге Forbes Woman заняла вице-спикер Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова с 24,5 млн рублей ежегодного дохода за последние два года. Также у женщины-политика задекларировано более 1 тыс. м² земли, два дома общей площадью около 500 м², две квартиры на 400 м², два нежилых помещения на 250 м², нежилое здание площадью 86 м² и два автомобиля - грузовой и легковой.

В первой десятке рейтинга самых состоятельных российских чиновниц оказались также глава Совфеда Валентина Матвиенко (22,9 млн руб.), депутаты Госдумы Елена Панина (16,5 млн руб.) и Наталья Назарова (15,7 млн руб.), вице-премьер российского правительства Ольга Голодец (15,6 млн руб.), депутаты Светлана Савицкая (15,4 млн руб.) и Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) - первая и вторая женщины-космонавты в мире, а также их коллега по нижней палате парламента РФ Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).

Рейтинг выглядел бы совершенно иначе, если бы в него включили сотрудниц Банка России (они не являются федеральными госслужащими, поэтому не вошли в список). Среди них первое место по задекларированным доходам заняла бы заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова (74,3 млн рублей).

Фото: Татьяна Соломатина (Facebook).

Источник: NewsInfo