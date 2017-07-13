Курсы валют: USD 14/07 60.1836 -0.4391 EUR 14/07 68.8139 -0.6355 Фондовые индексы: РТС 15:18 1028.44 0.27% ММВБ 15:18 1958.68 0.22%
rss новости   rss статьи   rss все

Forbes признал Татьяну Соломатину богатейшей чиновницей России

Forbes признал Татьяну Соломатину богатейшей чиновницей России
Страна | 13.07.2017


Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных российских чиновниц, основываясь на декларациях о доходах женщин-служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны за 2016 год.

Суммарный доход всех представительниц слабого пола во власти достиг почти 220 млн рублей, и самый весомый вклад внесла член думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в минувшем году задекларировала 56,2 млн рублей дохода, а годом ранее - 26,5 млн рублей. Супруг Соломатиной, как указано в декларации за 2016 год, заработал приблизительно 4 млн рублей. Forbes отправил лидеру своего рейтинга запрос об источниках ее доходов, и та в ответ напомнила, что с осени 2016 года является депутатом Государственной думы и получает соответствующую заработную плату.

На втором месте в списке богатейших чиновниц России оказалась мать телеведущей и светской львицы Ксении Собчак - Людмила Нарусова, которая в настоящее время является членом Совета Федерации. В ее декларации о доходах за прошлый год указана сумма в 28,7 млн рублей, а в списке собственности - два участка земли площадью свыше 3 000 м², жилой дом на 363 м², три квартиры, автомобиль и доли в двух нежилых помещениях.

Третье место в рейтинге Forbes Woman заняла вице-спикер Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова с 24,5 млн рублей ежегодного дохода за последние два года. Также у женщины-политика задекларировано более 1 тыс. м² земли, два дома общей площадью около 500 м², две квартиры на 400 м², два нежилых помещения на 250 м², нежилое здание площадью 86 м² и два автомобиля - грузовой и легковой.

В первой десятке рейтинга самых состоятельных российских чиновниц оказались также глава Совфеда Валентина Матвиенко (22,9 млн руб.), депутаты Госдумы Елена Панина (16,5 млн руб.) и Наталья Назарова (15,7 млн руб.), вице-премьер российского правительства Ольга Голодец (15,6 млн руб.), депутаты Светлана Савицкая (15,4 млн руб.) и Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) - первая и вторая женщины-космонавты в мире, а также их коллега по нижней палате парламента РФ Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).

Рейтинг выглядел бы совершенно иначе, если бы в него включили сотрудниц Банка России (они не являются федеральными госслужащими, поэтому не вошли в список). Среди них первое место по задекларированным доходам заняла бы заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова (74,3 млн рублей).

Фото: Татьяна Соломатина (Facebook).

 

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Forbes признал Татьяну Соломатину богатейшей чиновницей России
В рейтинге журнала Forbes Woman опубликован рейтинг сотрудниц федеральных органов законодательной и исполнительной власти России в зависимости от их доходов согласно декларациям.
Десять самых распространённых версий грядущего конца Света
Председатель ОНК Москвы предложил создать орган надзора за судьями
"Боксерское восстание" в Китае
Мнение: Диалог Трампа с Путиным – между боксом и шахматами
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru