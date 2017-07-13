Суд вынес приговоры по делу об убийстве Бориса Немцова

Заур Дадаев приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей за убийство российского политика Бориса Немцова.

Кроме того, по решению суда подсудимый лишен лейтенантского звания и ранее присужденного ему Ордена Мужества (Дадаев - бывший лейтенант, являлся заместителем командира чеченского батальона «Север», который входил в состав 46-й ОБрОН Внутренних войск МВД РФ).

«Я не виноват, волею Аллаха не склоню голову ни перед кем, ни перед прокуратурой, ни перед Красновым, ни перед ФСБ», - прокомментировал решение суда Дадаев.

Ранее присяжные признали доказанной виновность всех подсудимых по «делу Немцова» - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

Другие фигуранты уголовного дела об убийстве Немцова также приговорены к лишению свободы (от 11 лет колонии) и штрафам.

Вынесенный судом приговор гласит, что Анзор Губашев проведет за решеткой 19 лет и заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, Шадид Губашев приговорен к 16 годам лишения свободы и такому же штрафу.

Тамерлану Эскерханову присудили 14 лет лишения свободы с лишением всех званий, Хамзату Бахаеву - 11 лет тюремного срока (эти двое также приговорены к выплате 100 тысяч рублей штрафа).

«У всех обязательная отсидка 2 года, дальше на усмотрение вышестоящих инстанций», - сообщает telegram-канал Mash.

Следствие пришло к выводу, что предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела, на тот момент не имевшим стабильного дохода, по меньшей мере 15 млн рублей за выполнение заказа на убийство Немцова.

Политика застрелили поздно вечером 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста. Убийца нанес жертве шесть огнестрельных ранений, от которых Немцов скончался на месте.



Заур Дадаев отказался от убийства Немцова?

Источник: NewsInfo