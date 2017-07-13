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Экс-премьер Украины предрек скорый конец режиму Порошенко

Экс-премьер Украины предрек скорый конец режиму Порошенко
Мир | 13.07.2017


В ближайшем будущем власть на Украине может смениться, и тогда опальные политики получат возможность вернуться на родину. Такое мнение высказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

По его словам, «режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены».

«В последнее время появляется все больше признаков того, что политический ветер в Киеве резко сменит направление», - цитирует Азарова газета «Известия».

Экс-премьер Украины признался, что часто задумывается о возвращении в родную страну, но такой вариант развития событий пока не представляется ему реальным. Под предводительством Порошенко государство оказалось во власти «террора, запугивания инакомыслящих и расправ над оппозицией», констатировал Азаров.

Он не предполагает по возвращении занять какую-то конкретную должность, а рассчитывает на восстановление конституционного порядка на Украине, после чего сможет не опасаться политических преследований в отношении себя самого и своих бывших коллег.

Николай Азаров наряду с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем трактует февральские события 2014 года как государственный переворот, в результате которого и пришел  к власти Петр Порошенко. Эту точку зрения подтвердил в конце минувшего года Дорогомиловский суд Москвы, где рассматривался иск возглавляемого Азаровым Комитета спасения Украины. В настоящее время эта организация готовит исковое заявление в некую международную инстанцию, чтобы на мировом уровне добиться признания прихода Порошенко к власти госпереворотом.

 


Николай Азаров о Януковиче
Источник: NewsInfo

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