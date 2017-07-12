Глава Свердловского СК отстранен из-за волокиты с «борзотой»

В отношении Свердловского областного управления Следственного комитета РФ начата служебная проверка «из-за ненадлежащего расследования» уголовного дела о задержке зарплат на Нижнетагильском заводе. На время ее проведения глава СУ СКР Валерий Задорин отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что организовать проверку поручил глава следственного ведомства Александр Бастрыкин. «В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи с чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, и будут приняты кадровые решения», - добавила она.

Уголовное дело на руководство ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НТЗТИ) заведено по факту невыплаты заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Следствие располагает данными о том, что 195 сотрудников предприятия не получали зарплату с апреля 2016 года по январь 2017 года.

Об этой истории стало известно на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Оказалось, что работники нижнетагильского завода пожаловались главе государства. В жалобе говорилось, что руководство предприятия отказывается гасить зарплатные долги якобы до вмешательства президента. Путин назвал такое поведение «хамством» и «борзотой», пообещав привлечь к разбирательству Генпрокуратуру.

Впоследствии в ситуацию вмешался СКР, глава которого Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплат.

В результате 10 июля стало известно, что в Свердловской области и на НТЗТИ нашлись средства для погашения задолженности, а по данным на вчерашний день рабочие завода получили в общей сложности свыше 5,4 млн рублей.

Источник: NewsInfo